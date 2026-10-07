Se triplicaron en cinco años. Atacan al ganado y a otros animales. Hay una ley para controlarlos pero todavía no se reglamentó y no se implementa.

Jaurías de perros salvajes, la amenaza que crece sin freno en una provincia patagónica. (Foto: WCS Argentina).

Un estudio llevado a cabo por el Conicet y la organización WCS Argentina (sigla en inglés de la Sociedad de Conservación de la Vida Salvaje ) confirmó el fuerte crecimiento de las jaurías de perros asilvestrados en Tierra del Fuego , donde se convirtieron en una amenaza para el ganado y también para otros animales silvestres.

De acuerdo con la investigación , la cantidad de perros en ese estado en la provincia insular pasó a ser más del triple en un lapso de cinco años. Además, los cachorros detectados fueron más que el total de perros que había cinco años atrás.

¿Qué son los perros asilvestrados ? Se trata de perros que han nacido en estado salvaje , en la naturaleza, o volvieron a él desde un entorno doméstico. Son lo que suele llamarse “ perros cimarrones ”.

Pierden la socialización con las personas, suelen actuar de manera agresiva, moverse en jaurías y cazar otros animales para alimentarse y sobrevivir.

Los guanacos son una de las presas principales de los perros asilvestrados.

Tierra del Fuego es la única provincia argentina en la que se aprobó una ley específica destinada al control de las poblaciones de perros asilvestrados, pero esta normativa todavía no fue reglamentada ni implementada.

La desaparición de los zorros

El trabajo del Conicet y WCS Argentina fue realizado en una estancia ganadera de 10.000 hectáreas ubicada en una zona de transición entre el bosque y la estepa.

Allí instalaron 21 cámaras trampa entre entre octubre de 2018 y noviembre de 2023.

De este modo se comprobó un aumento del 226% en la cantidad perros asilvestrados.

Al mismo tiempo, disminuyó de manera considerable la cantidad de zorros chilla -zorro gris patagónico-. A lo largo de los cinco años, las detecciones de este animal cayeron un 66%.

Por otro lado, las cámaras no captaron ni un solo zorro culpeo fueguino -zorro colorado-, una especie que está en peligro de extinción en Tierra del Fuego de la que, según estimaciones, hay menos de 2.500 ejemplares en toda la provincia.

En cambio, fueron identificados 117 perros solitarios o en jaurías de hasta nueve integrantes, y también registraron 87 cachorros.

Sus refugios y horarios de actividad

Para los autores de la investigación los perros, al moverse en grupos y aprovechar la carroña como recurso, tendrían ventajas frente a un depredador solitario como el zorro.

El estudio precisó que los parches de bosque -zonas boscosas en la estepa- pueden funcionar como refugios para estos animales.

Asimismo, se estableció que la mayor parte del año los perros tienen actividad diurna, con excepción del invierno, cuando los días son muy cortos en Tierra del Fuego. Entonces, pasan a ser nocturnos y crepusculares.

Guanacos y ganado en peligro

Los guanacos son una de las especies más afectadas por la mayor presencia de perros asilvestrados.

Se documentaron siete eventos de persecución de guanacos y otros siete casos de ejemplares con mordeduras y heridas importantes.

Según explicaron los investigadores, los guanacos están preparados para defenderse de cazadores solitarios como pumas o zorros, pero no tienen estrategias específicas para enfrentar jaurías como las que suelen conformar los perros.

La ganadería fueguina también se encuentra amenazada. El estudio señala que la áreas ganaderas afectadas por los cimarrones se ha extendido especialmente en el ecotono bosque-estepa, es decir, el área de transición entre estas dos áreas.

Para el Conicet y WCS, los perros salvajes ya empiezan a ocupar el rol de depredador principal dentro de este ecosistema, tanto para la fauna silvestre como para los animales de producción.