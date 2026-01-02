La Trochita en verano: días, horarios y precios para viajar en el histórico tren cordillerano

El Viejo Expreso Patagónico confirmó para enero 13 salidas desde Esquel y podrían agregar más en base a la demanda. Cómo subir con mascotas.

El centenario Viejo Expreso Patagónico, más conocido como La Trochita, va de Esquel a Nahuelpan.

El emblemático tren cordillerano La Trochita , un atractivo turístico famoso en el mundo, dio a conocer su programación para el primer mes del 2026, en la temporada alta de verano en Chubut. El paseo se realiza en el trayecto que conecta las estaciones de Esquel y Nahuelpan , un recorrido que desde la administración de este servicio turístico describen como "una verdadera aventura a través del tiempo sobre un tren de más de 100 años recorriendo el paisaje patagónico, la historia de la región y la vida de su gente".

Tras una primavera con gran afluencia de visitantes, el tren turístico que administra el Ministerio de Producción de Chubut ya está listo para recibir a los visitantes del verano con un cronograma reforzado.

Durante enero , el servicio operará en 13 fechas : sábado 3 (ya sin disponibilidad), martes 6, jueves 8, sábado 10, martes 13, jueves 15, sábado 17, martes 20, jueves 22, sábado 24, martes 27, jueves 29 y sábado 31.

En principio, el horario de salida desde la piuntoresca estación de Esquel es las 10 de la mañana, dato que se puede confirmar al sacar el pasaje online en el día seleccionado.

La gerencia del Viejo Expreso Patagónico adelantó además que evaluarán incorporar servicios extra según la evolución de la demanda de pasajes. Por eso lo mejor es revisar con regularidad las opciones en el sitio web oficial de La Trochita.

Cuánto cuesta el pasaje de La Trochita

Las tarifas vigentes para argentinos adultos son de $78.000, mientras que jubilados y estudiantes universitarios pagan $58.000. Los chicos de 6 a 12 años abonan $55.500 y los menores de 5 años viajan sin cargo.

Para los chubutenses mayores de 12 años, el boleto cuesta $62.500 y para los menores de la provincia $47.000. Los residentes de Esquel y Trevelin acceden al valor más económico: $37.500.

La Trochita - Estación Esquel El recorrido de La Trochita se inicia en la estación de Esquel, a las 10 de la mañana.

Todos los montos incluyen impuestos y tasas. Los interesados en vivir la experiencia a bordo de La Trochita pueden adquirir sus pasajes ingresando a latrochita.org.ar o yendo a las oficinas de las estaciones de Esquel o El Maitén. Importante: el pago en efectivo únicamente se acepta en la segunda. Los boletos para mascotas se compran directamente en la estación antes de abordar.

El pago online se efectúa con tarjeta de débito o crédito. Quienes tienen Certificado de Discapacidad, en tanto, deben comunicarse por whatsapp para consultar la disponibilidad de cupos gratuitos.

Viajar con mascotas

Una de las últimas novedades que incorporó la formación ferroviaria centenaria es la posibilidad de subir a las históricas formaciones de cuatro vagones con perros o gatos. El valor del ticket para animales de compañía equivale a la mitad de la tarifa más baja: es decir que hay que pagar $18.750.

Solo se admiten mascotas pequeñas y medianas de hasta 15 kilos. Los tutores responsables deben cumplir requisitos específicos: el animal tiene que circular con correa en todo el predio de la estación y en todo momento, siendo el dueño responsable de las cuestiones higiénicas y cualquier inconveniente.

Se permite el ingreso de hasta dos mascotas por salida. En todos los casos deben contar con certificados de vacunas al día, llevar collar con correa y bozal si resulta necesario.

Viajarán en el coche que esté señalizado para tal fin y no ocuparán asiento. Si el Guarda del tren lo indica, se trasladarán al canil homologado ubicado en el Furgón de Cola.

El Viejo Expreso Patagónico aclara: "El dueño de la mascota será el responsable absoluto de los inconvenientes y/o accidentes ocasionados por el animal de compañía, tanto dentro del tren como en el predio de la estación: cuestiones higiénicas propias del animal, accidentes del animal o causados por éste, gastos médicos y/o veterinarios en caso de ser necesario".

Los perros lazarillo que acompañan a personas ciegas o con problemas severos de visión quedan exceptuados de estas condiciones.