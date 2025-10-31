Puerto Madryn: prisión domiciliaria para las acusadas de prender fuego a una mujer policía

Fue rociada con liquido inflamable cuando intentaba apagar una quema de gomas y un sillón en la protesta contra una decisión judicial en el caso Elías.

La audiencia judicial de este viernes en los Tribunales de Puerto Madryn.

Cuatro mujeres acusadas por el ataque a una agente de la policía de Chubut que sufrió graves quemaduras durante una protesta realizada en Puerto Madryn fueron formalmente imputadas por incendio intencional agravado y estarán detenidas por al menos 45 días, con prisión domiciliaria , mientras avanza la investigación del caso.

Así lo resolvió la jueza Patricia Reyes durante la audiencia realizada en lo Tribunales de la ciudad este viernes, quien además decidió abrir la investigación por un plazo de seis meses , por lo que la medida de coerción -eventualmente- podría extenderse.

En los incidentes del día anterior hubo una quinta detenida, acusada de atentado y resistencia a la autoridad , pero en su caso solo fue notificada de la imputación en su contra y quedó libre, según consignó Diario Jornada.

El episodio ocurrió durante una protesta encabezada por la mamá y el abuelo de Elías, el bebé que en septiembre murió en un terrible accidente automovilístico, aplastado por la camioneta de su padre cuando éste manejaba borracho y volcó.

En una audiencia judicial celebrada el jueves, la mamá del pequeño se constituyó como querellante en la causa por homicidio culposo agravado contra Leandro Ríos, de 23 años.

Al mismo tiempo, se denegó un pedido para quitarle el beneficio de la prisión domiciliaria al imputado, lo cual generó indignación en el entorno de la familia del bebé, que decidieron trasladarse hasta la casa del acusado para reclamar Justicia.

En determinado momento, se inició una quema de neumáticos y de un sillón sobre la calle.

Cuando dos agentes intentaron intervenir para extinguir las llamas, alguien las roció con el líquido inflamable y fueron tomadas por el fuego. Una de ellas resultó más perjudicada y fue trasladada al hospital Isola, donde donde fue ingresada con código rojo en terapia intensiva.

La agente, con quemaduras en el 20% del cuerpo

La cabo primera Micaela Zaiqui, según se conoció este jueves, se encuentra hospitalizada con quemaduras en el 20% del cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores, aunque afortunadamente sin compromiso de las vías respiratorias.

Posteriormente fue intervenida quirúrgicamente para tratar sus heridas y, por la gravedad y extensión de las quemaduras, los médicos anticipan que su recuperación será lenta y llevará un tiempo considerable.

La acusación contra las imputadas fue presentada por las fiscales Cecilia Pistara y Romina Carrizo. Según detallaron, durante la protesta tenían en su poder cubiertas, un bidón con combustible y elementos para encenderlas.

En Puerto Madryn rociaron con líquido inflamable a dos mujeres policía y se prendieron fuego Los rastros de la quema de gomas y un sillón frente a la casa del padre de Elías, el bebé trágicamente fallecido en septiembre en Puerto Madryn. Diario Jornada

Explicaron que de la investigación se desprende que durante la manifestación realizada frente a la casa del detenido con domiciliaria, las manifestantes prendieron fuego un sillón y arrojaron "intencionalmente" el líquido inflamable que alcanzó a la oficial.

Durante su presentación, la fiscal Carrizo aseguró que las imputadas actuaron con un "desprecio por la vida". La calificación legal escogida contempla penas de entre 3 y 15 años de cárcel.

Las defensas de las acusadas rechazaron la aplicación de la prisión preventiva y afirmaron que no existe riesgo de fuga. Sobre los hechos ocurridos, la defensora pública afirmó que "fue una situación que se salió de control".

Desde los manifestantes, ayer habían denunciado públicamente que la policía los había reprimido. Minutos después de iniciada la protesta, hubo fuerte presencia policial frente al domicilio de Díaz, e incluso algunos medios chubutenses indicaron que se habían encontrado cartuchos de balas policiales en las inmediaciones.

La mamá de Elías pidió perdón

"Quiero pedir perdón. Nunca fue mi intención que pasara algo así. Ayer, en medio del dolor y la bronca por lo que estamos viviendo, hubo un momento de descontrol. Y por eso, dos mujeres policías resultaron heridas. Lamento profundamente lo que pasó. No hay justificación posible", afirmó este viernes la mamá de Elías, el bebé fallecido, a través de sus redes sociales.

Bianca Vargas, quien durante el jueves encabezó las protestas contra la prisión domiciliaria del papá de su bebé, agregó: "Quiero pedirles disculpas a ellas, a sus familias y a toda la comunidad de Puerto Madryn. Yo solo quiero justicia por mi hijo, pero la violencia no es el camino. Les pido que me acompañen desde el respeto y la paz, para que el caso avance como corresponde, sin más dolor ni agresiones".