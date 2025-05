Santa Cruz: juzgarán a un joven acusado de abusar de una chica de 13 años, que luego se suicidó

A aquellos testimonios de los menores, se sumó poco después que la familia encontró las confesiones que la propia Millaray había dejado plasmadas en su diario personal. Las páginas revelaron el tormento interno que la adolescente había cargado en silencio.

"La verdad intento no pensar en él (el acusado), pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo, no entiendo la verdad", había escrito la joven el 20 de enero de 2020, apenas tres meses antes de quitarse la vida.

"Desde ese momento comenzamos a buscar indicadores que quizás ella misma nos hubiera dejado para guiarnos y poder ayudarla a romper ese silencio que tanto la atormentaba", explicó Ayelén Cattani, hermana de la presunta víctima, en una carta que se hizo pública en redes sociales por entonces.

La familia revisó minuciosamente todas las pertenencias de Millaray: libretas, cuadernos, agendas y su computadora, en busca de indicios que confirmaron los testimonios de las personas más cercanas a la adolescente. "Todo, absolutamente todo lo que encontrábamos nos llevaba a un solo nombre, un solo culpable", le dijo Ayelén a Clarín

En contacto hasta el último momento

Sus padres también supieron que antes de suicidarse, Millaray había mantenido conversaciones a través de Instagram con la misma persona que años atrás habría abusado de ella sexualmente.

La familia encontró otra frase devastadora en su diario íntimo: "Ese hombre me hizo mucho daño", refiriéndose a quien la habría violado. También hicieron peritar el teléfono celular de la adolescente.

Millaray Cattani.jpg Millaray Cattani tenía 15 años y vivía con sus padres y hermanos en Puerto Deseado, en Santa Cruz.

Según la reconstrucción que pudieron ir armando, el presunto abusador había vuelto a hostigar a "Milla" días antes de su muerte. De hecho, fue la última persona que se comunicó con ella a través de Instagram, exactamente a las 0.30 de la madrugada del día que se quitó la vida.

"Ella sentía algo por él, era evidente. Pero lo escondía. Era algo así como amor y odio. Para nosotros nunca quiso tener relaciones con él. La abusó sin que ella lo consintiera. Y 'Milla' lo guardó durante dos años hasta que no aguantó más", explicó Ayelén meses después de la tragedia.

El acusado, identificado con las iniciales G.E.D., es hermano de una compañera de escuela de la presunta víctima. Al momento del abuso sexual, el hombre tenía 18 años mientras que Millaray contaba con apenas 13 años. Ahora, con 25 años, deberá enfrentar la justicia.

El juicio en Santa Cruz

El 25 de junio comenzará el juicio en la Cámara Criminal de Caleta Olivia, después de cuatro años de investigación dirigida por el juez Oldemar Villa del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 y el fiscal Ariel Quinteros.

El acusado se enfrenta a una condena de 6 a 15 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal. G.E.D. y su familia abandonaron la ciudad portuaria tras el repudio y la indignación que generó el caso en la comunidad.

Los abogados que representan a los Cattani, Cristian Fernández y Rocío Marsicano, pidieron en su momento una autopsia psicológica que fue clave para llegtar a esta instancia y -según creen- será definitoria en el proceso contra el imputado.

Este procedimiento permite que profesionales busquen información entre las pertenencias de la víctima para determinar su estado emocional, comportamiento y sentimientos previos a la muerte. A eso se suman los testimonios de los amigos de Milla y otros elementos.

Milla - madre.jpg Meses después de la muerte de "Milla", su mamá pasó horas sentada frente a la casa del acusado de abuso, reclamando justicia.

Por ejemplo, cuando el caso de Milla salió a la luz en Puerto Deseado, una joven denunció que el mismo acusado por un abuso sexual ocurrido en 2018, cuando ella tenía 17 años. Prestó declaración testimonial en el juzgado de Puerto Deseado tras conocer la historia de Millaray.

Los abogados de la familia Cattani presentaron cinco testigos que confirmaron el episodio de abuso sufrido por Millaray en 2019, además de capturas de pantalla de redes sociales. Solicitaron allanamientos, incautación del teléfono celular y la indagatoria del sospechoso.

Pero los tiempos de la justicia fueron lentos, y cuando esas medidas no avanzaban, hubo marchas para pedir justicia en Puerto Deseado, mientras los Cattani difundían el caso que ya tomaba trascendencia nacional.

En ese momento, también como protesta, la madre de la adolescente pasó horas sentada frente a la casa del joven acusado, esperando que la justicia avanzara con la investigación. La foto de la mujer en la vereda conmovió al país.

GED y su familia, en tanto, habían abandonado la ciudad, ante la repercusión de las denuncias en contra del joven.

Los Cattani se habían presentado como querellantes el 20 de abril de 2021 en la investigación del suicidio, y el 26 de abril sumaron la denuncia por abuso sexual. El fiscal Ariel Quinteros pidió unificar ambas causas al considerar que estaban conectadas, y así se hizo.

"Estamos intentando hacer algo por Millaray, sin entorpecer la vía judicial, pero queremos que la causa avance y que se haga justicia con quien le causó tanto daño", le explicó poco despuiés Ayelén Cattani a La Nación.

Millaray había nacido en Puerto Deseado y cursaba la secundaria en el Instituto Salesiano San José de esa ciudad, ubicada a 215 kilómetros al sur de Caleta Olivia. Soñaba con estudiar medicina forense, pero la pandemia había demorado sus planes. Vivía con sus padres y era muji cercana a sus hermanos, que cuatro años después, están al fin más cerca de lograr una respuesta de la justicia.

"Nada de lo que hagamos nos va a quitar este dolor inmenso ni nos va a devolver la vida de nuestra chiquita. Pero no queremos que haya más Millaray que sufran por culpa de este tipo. Queremos que se haga justicia, que el responsable deje de vivir con la tranquilidad que lo hizo hasta hoy, que sea juzgado y condenado como corresponde, y que Milla pueda descansar en paz", decía aquel comunicado familiar difundido meses después de sufrir una pérdida devastadora.