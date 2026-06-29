Eulalio "Coco" Muñoz, de Esquel, ganó la Maratón de Rosario. Llevaba casi dos años sin poder correr los 42,195 kilómetros.

Se consagró campeón argentino de maratón tras superar un calvario: "No podía ni pasear al perro".

El título de campeón argentino de maratón viajó a Chubut . El atleta Eulalio “Coco” Muñoz, nacido en Gualjaina y residente en Esquel , se consagró en la Maratón de Rosario realizada este domingo junto al Monumento Nacional a la Bandera.

Para Muñoz , que finalizó con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 57 segundos, a dos segundos del récord de la prueba, el logro llegó después de un año y medio sin poder correr los 42,195 kilómetros a causa de una grave dolencia.

El nuevo campeón, además, se sobrepuso a un estado gripal que lo complicó durante toda la semana previa y el día de la competencia ya que, por los controles antidóping, no es posible tomar ninguna medicación.

Una situación similar, por ejemplo, dejó fuera de carrera al récordman argentino, el también esquelense Joaquín Arbe, que debió abandonar después de la mitad de la competencia.

El atleta de Esquel Coco Muñoz ganó la Maratón de Rosario El atleta de Esquel Coco Muñoz ganó la Maratón de Rosario.

Muñoz le sacó casi un minuto al segundo, Esteban Angulo, que terminó en 2.17.40, en tanto que el tercer puesto fue para el local Daniel Penta, con 2.18.44.

"Después de muchas adversidades, Eulalio Muñoz Jr. se lleva el titulo en su regreso luego de casi dos años sin poder correr está distancia", celebró en Facebook Rodrigo Peláez, entrenador de Muñoz.

"Carreras son carreras, pero me alegro por este corredor que tiene tan merecido este logro, porque Coco se levantó del fondo de un pozo para nada fácil de superar, porque muchas veces supo ganar, pero por sobre todo supo perder, sin dejar de confiar en que tendría otra posibilidad", agregó Peláez.

Una infección que casi corta su carrera

Hace más de un año y medio, una grave infección en un pie amenazó la carrera deportiva de Coco Muñoz, y lo mantuvo inactivo durante un semestre.

A comienzos de 2025, se agravó una molestia en el tendón de Aquiles que venía arrastrando desde hacía un tiempo. Su pie se inflamó y se enrojeció. Parecía “en llamas” y se pelaba por el calor.

“No dábamos con nada. Tomé antibióticos, corticoides, hasta me dijeron que podía ser trombosis. Fueron meses de incertidumbre”, le contó el atleta al diario local La Portada.

Coco Muñoz, maratonista de Esquel Coco Muñoz, maratonista de Esquel.

“Era tanto el dolor que no podía sacar a mis perros a dar una vuelta, y cada vez era peor”, describió.

“No podía caminar. Subir una escalera era imposible. Estaba encerrado, triste, lloraba. Fue durísimo”, agregó.

“Yo soy muy creyente. En un momento llegué a pedirle a Dios que solo me dejara caminar -afirmó el atleta-, que era lo que necesitaba, porque no podía hacer nada”.

La operación en Esquel y el regreso

La incertidumbre finalizó tras un estudio realizado en el Hospital de Esquel en el que detectaron una infección severa. Muñoz debió someterse a una cirugía para eliminar el foco infeccioso.

“Después de la operación, el dolor se fue. No se inflamó más y por primera vez en meses volví a sentir alivio”, recordó.

En junio de 2025 volvió a entrenarse, haciendo dos kilómetros por día, pero pasó mucho tiempo hasta que pudo retomar la distancia de maratón.

“Todos pasamos momentos difíciles. A mí me tocó esto como deportista. Estuve seis meses parado y en mi vida no había estado tanto tiempo sin correr, como máximo habré estado dos semanas ya que después de los Juegos Olímpicos (representó a la Argentina en Japón en 2021) fue la única vez que me tomé vacaciones”, afirmó el deportista.

“El hecho de estar lesionado hace que las cosas se pongan difíciles. Hay que bancarse el dolor, ocuparse más que preocuparse, tener paciencia y fe porque se puede salir adelante”, completó.