Tras una larga búsqueda, encontraron y salvaron al lobo marino visto con una tansa al cuello

A casi dos semanas del avistamiento, ubicaron a la hembra en el puerto de Rawson . La guiaron hacia una playa donde pudieron liberarla de la amenaza.

La fiscalía de Chubut especializada en ambiente y delitos contra los animales había ordenado la búsueda del lobo marino amenazado en el fin de semana previo a la Navidad.

La hembra de lobo marino que había sido divisada con una soga de pesca enredada en el cuello fue rescatada y liberada este martes en el Puerto Rawson, tras un operativo coordinado entre personal de la Dirección de Fauna provincial y de Refaunar, el programa de conservación de Chubut que se dedica a rescatar, rehabilitar y reintroducir fauna nativa vulnerable en su hábitat natural.

El procedimiento de salvataje se inició luego de que se en las redes sociales se difundieran imágenes del ejemplar hembra con una cuerda —presuntamente perteneciente a una red de pesca— muy ajustada alrededor del cuello, lo que le había provocado una lesión visible y constituía una seria amenaza.

A partir de allí comenzaron las tareas de localización, pero el animal se desplazaba constantemente entre tierra y agua, por lo que las tareas se demoraron casi dos semanas.

Desde la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AYDA) se habían ordenado varios rastrillajes en busca del animal en la zona, e incluso se difundieron fotos para pedirle colaboración a la población, pero sin resultados positivos hasta ahora, a ya casi dos semanas del avistamiento.

El complicado rescate del lobo marino

Según explicó Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental e integrante de la red de rescatistas que creó el primer Centro de Rescate de Fauna Nativa de la Patagonia en Puerto Madryn, la maniobra de rescate fue tan complicada como la larga búsqueda previa del ejempolar.

“La loba estaba rodeada de otros lobos marinos y, en un primer momento, se encontraba debajo del muelle”, detalló el experto en diálogo con Diario Jornada respecto a la primera dificultad que tuvieron que enfrentar una vez que lograron tenerla finalmente a tiro.

Rescate Lobo Marino en el puerto de Rawson El momento en que los rescatistas lograron atrapar a la loba marina y cortar la tansa que tenía enredada en el cuello.

Para poder intervenir, el equipo tuvo que ingeníarselas para que el animal se metiera al agua y luego saliera a la playa, donde tuvieron que esperar a que se alejara del resto de la colonia, como para poder abordarla sin riesgos de ataques.

Una vez que estuvo en una zona accesible, los rescatistas se aproximaron con escudos y una red especial. “La capturamos con una red copo, la inmovilizamos y mientras la sosteníamos, uno de los integrantes del equipo de rescate cortó la cuerda”, explicó.

Tras retirar la soga que le apretaba el cuello, la loba marina fue liberada y regresó al mar, sana y salva.

Rastrillajes y pedido de ayuda a la comunidad

La UFE AYDA de Chubut, creada a principios de este año, había activado el protocolo de emergencia durante el fin de semana previo a la Navidad. Y el caso movilizó rápidamente a los organismos de protección de fauna, ante un nuevo episodio vinculado con una realidad que suele amenazar a las especies marinas: los restos de la actividad pesquera que quedan en el mar.

La fiscalía especializada dispuso una intervención inmediata junto con la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la provincia.

Dos profesionales fueron enviados al sitio para realizar un barrido exhaustivo tanto en la zona del muelle como en áreas cercanas. Sin embargo, no lograron localizar al ejemplar captado en las grabaciones que circularon por Internet.

Rescate lobo marino en Rawson Los rescatistas tuvieron que esperar a que la hembra se alejara del grupo para poder atraparla y salvarla.

Según explicaron las autoridades, la imposibilidad de hallarlo respondía al comportamiento natural de estos mamíferos marinos, que se trasladan constantemente por diferentes sectores. Las mareas y la naturaleza cambiante del entorno portuario también complicaban la búsqueda.

Ante esa situación y la falta de resultados del primer intento para rescatar al animal, desde la UFE AYDA hicieron un llamado concreto a los vecinos para que informen de inmediato si volvián a avistar al animal.

Ahora, tras el final feliz de este caso, reiteran el pedido de que ante situaciones similares la jonte de aviso a los números de contacto habilitados para tal fin: 280-4625169 y 280-4856694. También se puede llamar a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre al 280-4670760.