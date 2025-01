Trelew: 18 años de cárcel para el hombre que mató a su inquilino y lo enterró bajo una capa de cemento

Mirta y Cecilia, que viven en Buenos Aires, empezaron a cerrar así un calvario que se inició con la desaparición de su hermano a principios de mayo de 2023, cuando empezó una angustiosa búsqueda que terminó de la peor manera.

Luego de un mes, el 6 de junio de aquel año, descubrieron el pozo en el patio de la casa de Ralinqueo y encontraron el cadáver. Un día antes, por las pruebas concluyentes que habían dirigido a los investigadores hasta el lugar, las hermanas habían llegado a Trelew.

El crimen en Trelew

Según se pudo reconstruir, entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo Ralinqueo, dueño de un inquilinato en Juan Evans, mató a cuchillazos en el rostro y en el cuello a Marcelo, quien le alquilaba una habitación. Después, ocultó el cuerpo.

Fue un amigo de la víctima quien se comunicó con una de sus hermanas para decirle que Marcelo llevaba días sin ser visto, y le pidió autorización para hacer una denuncia por desaparición.

720 (20) (1).jpg Marcelo Palavecino apareció enterrado en el patio de la casa de Trelew donde alquilaba una habitación.

A su vez, las dos mujeres hicieron en Buenos Aires otra denuncia por averiguación de paradero ante la Justicia Federal. A partir de eso, intervino personal de la División Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Trelew.

Cuando los investigadores llegaron a Ralinqueo, el hombre nunca dio información precisa sobre su inquilino, lo cual despertó sospechas en la comisario Bárbara Riveros, a cargo de las primeras averiguaciones y quien aportó un testimonio clave durante el juicio. “Mostró que la actitud de Ralinqueo fue totalmente evasiva cuando le consultaban por Palavecino”, explicó el fiscal después de la condena del jurado.

Una foto como prueba crucial

A partir de averiguaciones en el barrio y trabajo de campo, los investigadores del caso fueron cerrando el sobre el acusado. Cuando le incautaron el teléfono celular, el peritaje dio con una foto que fue crucial para terminar de incriminarlo.

La imagen mostraba un árbol en su inquilinato que había sido podado en su casa el día anterior del allanamiento ordenado por la justicia, que terminó con el hallazgo del cuerpo en el patio, en el que había dispuesto las ramas justamente para ocultar la fosa con cobertura de cemento. Fue detenido.

“No quiero llenar de odio mi mente y mi corazón porque mis padres me educaron con mucho amor. Puedo sentir alguna bronca, rencor o dudas del motivo. Pero mintió tanto que no me serviría. ¿Qué mejor que manejarse con la justicia? Mi hermano no sabía pelear y no se pudo defender. Por eso terminó muerto”, dijo Patricia Palavecino.