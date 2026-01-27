¿Una perra callejera violada por un vecino?: qué dijo el veterinario que atendió a "Vaquita"

En Santa Cruz acusaban a un hombre de Pico Truncado y marcharon por justicia. Ahora, una funcionaria municipal dio a conocer el informe del profesional.

El domingo, vecinos marcharon indignados por la perra supuestamente violada por un hombre en Santa Cruz.

Pico Truncado se vio sacudido en los últimos días por el caso de "Vaquita" , una perra callejera que desató la indignación de la comunidad. Sin embargo, tras una marcha este domingo donde los vecinos reclamaron justicia y señalaron a un hombre como presunto responsable de un abuso sexual al animal, el Municipio salió a desmentir categóricamente la versión que circuló en redes sociales, a partir del informe de un veterinario .

María Luisa Sotomayor , directora de Sanidad Animal de Pico Truncado , fue contundente al referirse al informe del veterinario Tomás Sosa , quien atendió a la perra.

"El doctor me explicó que la perrita es viejita, enferma. Le pregunté qué hay de verídico sobre una posinble violación, porque es un hecho aberrante. Y me comentó que 'Vaquita' tiene su edad, que siempre estaba en la (calle) Vélez Sarsfield , y se la llevó una chica y la revisó”, informó la funcionaria local en diálogo con xpresó con Canal Activo.

Y agregó con énfasis: “Hoy el doctor me manda el certificado y me dice que la perrita tiene problemas lumbares y al tener incontinencia urinaria, en realidad la palabra es un prolapso, eso es lo que se produjo, no es que hubo violación".

El certificado médico con fecha del 26 de enero, firmado y sellado por el veterinario Tomás Sosa, especifica: "Certifico que el Can de raza mestizo, de sexo hembra, de cola negro y blanco, de nombre VAQUITA, que fue trasladada a esta veterinaria el día 23 y 24 de enero, por la señorita Belén, fue revisada y medicada, presentando síntomas de dolor lumbar, temperatura elevada y además un cuadro de incontinencia urinaria para lo cual se recomendó darle la medicación adecuada".

El rescate de la perra y las sospechas en Pico Truncado

La historia comenzó cuando "Vaquita", conocida por los vecinos de Pico Truncado por vivir en la vía pública, fue auxiliada por una rescatista. El animal presentaba lesiones e inicialmente se constató que presentaba lesiones que parecían compatibles con un abuso, lo que le habría ocasionado complicaciones de salud, entre ellas la imposibilidad de controlar esfínteres.

FotoJet (21) Vaquita fue llevada al veterinario por una proteccionista, luego de hallarla en mal estado.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales y derivó en numerosas publicaciones donde vecinos señalaron a un hombre como presunto responsable. El domingo se concretó una movilización de la comunidad pidiendo que el caso sea investigado por la Justicia.

La perrita fue trasladada a una veterinaria donde recibió atención de Sosa. Y allí le suministraron medicación para el dolor y la fiebre.

Desde Sanidad Animal, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Pico Truncado, informaron este lunes que actuaron inmediatamente solicitando al veterinario interviniente el certificado médico y el procedimiento de atención al can.

"No hacemos responsable a nadie"

"Ante lo expuesto no hacemos responsable a nadie ante lo sucedido y hechos viralizados ya que no existen pruebas contundentes que ameriten proceder de otra manera", indicaron desde el área.

La información oficial no llevó tranquilidad a los vecinos, quienes en algunos casos expresaron desconfianza en variuos comentarios de las redes.

Sotomayor intentó explicar mejor la situación: "Entiendo a la gente, pero también había que investigar y tener pruebas, es así. Por la ley nacional y por una ordenanza, sería un maltrato, pero no hay pruebas. El certificado que extendió el doctor Tomás Sosa pone que es un problema de incontinencia urinaria", sostuvo.

La directora de Sanidad Animal cerró indicando que "Vaquita" necesita continuar con el tratamiento “para que vaya evolucionando bien".