Paula Chaves confesó por qué se rompió su relación con Zaira Nara

El inicio del 2023 llegó con una noticia que sorprendió al mundo del espectáculo y de la farándula y que puso nuevamente en escena a Zaira Nara , ya que se la había visto en Punta del Este con el polista Facundo Pieres , quienes luego confirmaron su naciente relación. Sin embargo, no todo fue feliz, porque él es ex pareja de una íntima amiga de la menor de las hermanas Nara, hablamos de Paula Chaves .

“No me molestó esta nueva relación, primero porque pasó hace millones de años y no soy de esas personas que ‘ya es mío porque ya lo toqué’, en eso soy bastante tranquila”, agregó la modelo.

chaves y Pieres.jpg Paula Chaves en su antigua relación con Pieres

Si bien fue hace mucho tiempo la relación entre Paula y Facundo, fue un vínculo fuerte, donde ambos pensaron incluso hasta en casarse, por lo que ella añadió: “Es una situación especial para ambas, que la vamos a ir acomodando porque hay una relación muy fuerte de base, lo iremos viendo”.

Pero ahora, volvió a hablar con Fer Dente, quien volvió a tocar el tema, y la conductora terminó de ahondar en el tema: “A veces me cuesta como caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea, sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes”.

Zaira Nara-Facundo Pieres-.jfif

Pero cerrando la idea, dejó todo un poco más calmado y señaló: “pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están”.