Paula Chaves contó todo sobre su pelea con Laurita Fernández y la desafió

Si hay alguien en el mundo del espectáculo que no tiene pelos en la lengua es Paula Chaves . La modelo y esposa de Pedro Alfonso ha protagonizado varias peleas en su tiempo en la televisión, y aunque es verdad que no suele aparecer a los gritos delante de la pantalla, es más de una ocasión le hizo la cruz a alguna famosa (o famoso) por algo que no le gustó (los casos más recientes parecen ser los de la China Suárez y Zaira Nara).

“En su momento también me habían adjudicado que yo que había bajado a Gustavo [Conti] de un elenco, y yo no tengo incidencia en las decisiones que toman el Chato Prada y Fede Hope. Siempre me ponían en el lugar de la que hacía los tejes y manejes de las cosas del teatro o del ‘Bailando’, y a Pedro en el de pollerudo”, agregó.

“Pero a Laurita no te la bancabas”, le recordó De Brito. “Me enteré por parte de un periodista muy importante de que ella estaba tejiendo algo... Se me cruzó, me enojé y lo arreglé en ese momento, de una. Fue una situación extraña, también en Carlos Paz. Yo estaba con Oli de bebita. Siempre se armaban run run para tener prensa, y ella -que trabajaba en la obra con Pedro- quería armar algo con él. Le dije: ‘No lo armemos por acá porque nosotros no nos metemos en eso’. Lo aclaré y lo hablé”, explicó Paula Chaves.

PPaula Chaves Laurita 1.jpg

“Imaginate si yo me iba a sentar con el Chato y con Fede y les iba a decir ‘Laurita no, sacá a Gus Conti’. Se me daba un montón de peso y yo decía: ‘Mirá si los productores me van a dar bola a mí sobre quién va a trabajar con él y quién no’”, cerró el tema.