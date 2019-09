Paula Chaves, de estrella al freezer de Telefe

El sitio Teleshow confirmó que los cambios que surgieron para el programa de repostería están relacionados los espacios en la grilla de programación y vería la luz recién en el 2020 (sin fecha exacta).

Paula había grabado por completo la nueva entrega (que tendrá 14 participantes y a Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular como jurados) y estaba esperando solamente que el ciclo saliera al aire.

Esta no es la primera vez que a la modelo le cambian los planes, ya que este año tampoco se estrenó Video Plus, un envío humorístico producido por Laflia y que tendría lugar en Telefe. Pese a su entusiasmo, el proyecto fue suspendido. “Quedó ahí. En la tele suceden estas cosas. No descarto el día de mañana volver a trabajar con ellos”, explicó en su momento.

La misma suerte correrá La voz argentina, que será parte del canal recién el próximo año .