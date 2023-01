Paula Chaves se peleó duro con la dueña de la casa que alquiló en Carlos Paz qué pasó.mp4 Cala, la perrita que Paula Chaves rescató de las calles de Carlos Paz.

El amor de Paula por los perros es inmenso y suele rescatar perritos de la calle a los que les brinda su casa como hogar de tránsito hasta conseguirle una familia que los quiera adoptar. Ya la ha hecho en varias oportunidades, incluso con una perra preñada que tuvo los cachorros en su casa y logró encontrarles un nuevo hogar a cada uno.

Como suele hacer para reubicar a los cachorros que rescata, Paula publicó fotos y videos en su Instagram contando que buscaba un hogar para Cala. La perrita fue bautizada así por Filippa, en honor a su amiguita Cala Bouquet, la hija menor de Mery del Cerro, íntima amiga de Paula con quien se fue de viaje a Brasil hace unas semanas.

Los posteos de Paula sobre la perrita pronto cambiaron de tono. De la ternura total pasó a uno en el que pedía ayuda de manera desesperada. "No la pudo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor" , escribió sobre una foto de Cala.

El motivo no fue otro que la poca empatía de la propietaria, quien aceptó a Moro pero no a Cala. "Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé, Paula. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle", la increpó la dueña en un mensaje de WhatsApp.

Paula Chaves se peleó duro con la dueña de la casa que alquiló en Carlos Paz.jpg La conductora compartió varios posteos buscando una familia que adoptara a Cala.

"Paula ahí me acaban de pasar esto -una imagen de las historias de Instagram de Chaves- Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro", se lee en la captura de la conversación que compartió una amiga de la conductora para ayudarla a buscar un nuevo hogar para la perrita y evitar que fuera devuelta a la calle, algo inaceptable para la modelo.

La desesperación de la actriz era evidente. En un video que publicó se la escuchaba decir mientras acariciaba a la perrita: “Vení, bebé. Vení, bebé. ¡Hola bebita linda! ¡Hola mi amor! Te vamos a conseguir una familia que te ame mucho, mucho, mucho. ¿Sí?... Nunca la escuché ladrar”.

La dulzura del animalito y el desesperado mensaje de Paula tuvieron pronto efecto. Un llamado llenó de esperanza a la modelo. “Creo que tenemos buenas noticias. En un rato les cuento”, escribió en sus historias de Instagram. Poco después anunció que una familia se acercó para adoptar a Cala. “A disfrutar de una vida llena de amor... que sean muy felices”, les deseó a sus adoptantes.