Payaso maldito, la secuela de It dirigida por un argentino llega a los cines

Uno de los payasos más aterradores de la gran pantala ya está de regreso. Con la dirección del argentino Andy Muschetti, el film It: Capítulo 2 llega finalmente a la salas de todo el país. En esta nueva entrega, la historia retoma 27 años después de It (Eso), cuando el Club de los Perdedores se reúne para vencer en forma definitiva a Pennywise, el diabólico payaso que devora niños, quien es una alegoría de los temores que uno arrastra y no lo dejan crecer.