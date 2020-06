Pelota parada: el fútbol 5 no vuelve pese a la flexibilización

El Secretario de Deportes de la Municipalidad, Mauricio Serenelli, recibió a representantes de las canchitas en una charla cordial, de la que algunos salieron conformes y otros con caras largas, el famoso vaso "medio lleno".

"La parte de partidos está totalmente descartada. Hay que ir de lo más simple a lo más complejo y se hizo una modificación para cuando el Comité de Emergencia lo crea necesario, que consiste en utilizar un espacio abierto, cada 60 metros 4 personas, y trabajar solamente en la preparación física individual, como un medio más al aire libre. Así como se habilitaron los gimnasios, que las cancha de fútbol si se pueden controlar, con los protocolos de seguridad correspondientes, sean utilizadas como una nueva manera de iniciarse comercialmente para los complejos. Serían clases de 40 minutos controladas por personal responsable. Hicimos ajustes y ojalá que lo antes posible tengan esa posibilidad", explicó Serenelli a LM Neuquén.

El drama de los propietarios en primera persona

Miguel Silva es uno de los dueños del complejo Cubito, que hace poco fue noticia porque vende el césped para subsistir, historia que conmovió hasta al arquero neuquino de Racing, Gabriel Arias, que se inició en ese predio. Tras el encuentro, compartió sus sensaciones con este medio. “Venimos trabajando junto a Serenelli en un protocolo que nos permita reinventarnos porque necesitamos reabrir ya. Entramos en la desesperación de por lo menos tener un ingreso. La realidad es que hemos quedado como último orejón del tarro y hay muchos predios que vamos a tener que cerrar si no se activa esto, otros ya cerraron. Sostenemos como se puede a nuestros empleados. En ese contexto, pretendemos que nos permitan abrir para hacer actividad física y utilizar los espacios abiertos", fue el crudo análisis del Pela.

Sin ánimo de polemizar y con la intención de encontrarle una salida al drama, comentó. "La idea es ofrecerle a la gente que estuvo tanto tiempo encerrada la chance de realizar entrenamiento individual, deporte. Moverse, entrenar fuerza en espacios grandes. Yo por suerte soy profe. De esta forma hay más gastos que el fútbol 5 porque algunas canchas tendrán que contratar profes, pero es la única opción, insisto necesitamos abrir como sea", reiteró.

Fútbol 5

Más allá de esta "alternativa consuelo" que se abre, el desencanto y la preocupación se nota. "Pensamos que iba a ser esta semana después de la apertura de otras actividades nuestra habilitación, la mayor inquietud es no quedar para lo último... Entendemos que hay que ser conscientes pero a la vez queremos que comprendan nuestras urgencias y que nos vemos perjudicados. No tenemos ingresos. A la gente vamos a cuidarla. En nuestro caso estamos vendiendo el pasto pero encima bajó la venta con el frío", amplió trazando un dramático cuadro de situación.

"Sabemos que en otros lugares están jugando libremente y eso sin controles es peligroso, acá sería chequeado y guiado por el municipio. Ojalá al menos se apruebe lo de la actividad física", cerró con un ruego Silva.

"¿Por qué cumpleaños para 10 sí, fútbol 4 contra 4 no?"

Más decepcionado se mostró Mario Laffite, el propietario del predio Q y otro de los emblemas del fútbol 5 en la zona. Si bien no estuvo en la reunión, quizá por intuir de antemano que no les darían el vía libre, igual fijó postura como voz autorizada que es.

“Para mí gusto no tiene sentido que hagan diferencias, se pueden reunir diez personas a comer asados, estar juntas 4 ó 5 desde el mediodía hasta las 9 ó 10 de la noche y resulta que no se pueden reunir 40 minutos 4 personas por lado en una cancha de fútbol para hacer lo que tanto aman. Está bien, son cosas distintas pero hay una realidad, yo creo que no hay voluntad para dar el puntapié inicial con el fútbol. Porque todas las otras actividades se están habilitando de a poco, pero de fútbol nadie habla… Realmente no entiendo”, cuestionó el dueño de uno de los complejos más famosos.

Y para finalizar se mostró resignado en torno a un eventual retorno. "Hasta que no vuelvan las clases, por como viene la mano, no lo veo".

Por ahora, pelota parada en la región. El fulbito con amigos debe esperar.

