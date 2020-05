"Pensé: 'Tengo que llegar a su casa más rápido que internet'"

Embed

Abatida

Luego Tinayre pasó a detallar cómo vive Legrand el duro momento tras el fallecimiento de Goldie. “Me voy tipo a las 20 a comer con ella, nos quedamos charlando de la vida, hacemos zapping. Uno ya no sabe qué hacer para sacarle una sonrisa. La veo muy caída, muy abatida”, reveló Marcela.

Por otro lado, a pesar de ese estado de ánimo que transita la diva de los almuerzos, Marcela Tinayre destacó que su mamá sigue ocupada e informada en medio del duelo. “Me impresiona porque está con la radio, la tele, el teléfono y no se desconecta. A veces le digo ‘ay, mamá pongamos otra cosa, saquemos tantas cosas del coronavirus’. Yo porque no está en un estado para recibir eso y me dice ‘no, no, hay que estar totalmente informada’”, detalló la conductora de Net TV.

Goldie, quien falleció el pasado sábado, no pudo ser despedida en el cementerio por Mirtha. Es que la Chiqui recibió órdenes de su médico de cabecera para que no salga de su casa debido a la pandemia del coronavirus.

