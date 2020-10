Perdió trabajos por Diego

“He escuchado muchas propuestas lindas de trabajo, me he ilusionado mucho y cuando era el momento de poder cerrar alguna propuesta, me decían que no. Preguntaba cuál era el problema y me decían ‘no queremos tener problemas, nos da miedo’. Sé que hubo llamados, no a todas las propuestas laborales, pero a algunas sí. Era gente que mandaba él”, dijo Rocío, al asegurar que Diego Maradona hizo que no la contraten en diversos trabajos.