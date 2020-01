Peretti salió en defensa de Rago tras la denuncia de abuso

Casi tomando parte por su compañero de elenco, el ex integrante de la serie Los Simuladores hizo referencia al momento personal que está viviendo Rago: "Lo único que puedo decir es que tengo las mejores referencias de Pablo y sí, me da la sensación que escuchando la otra parte (en referencia a la denunciante, Erika Basile) es como demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él con esas declaraciones".

Por otro lado, despegó el caso de Rago al hacer un paralelismo con la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés. "No es el caso de Thelma Fardin o de otras… Ahí ya la cuestión tampoco es creer o no creer, porque eso es endeble y se tendría que solucionar jurídicamente y con algún protocolo. Pero es más claro (lo de Thelma)", opinó Peretti. "Acá veo las declaraciones y el daño que produce y la balanza hace un desequilibrio enorme", agregó el actor que interpreta a Fernando Araujo en el film.

Una aplanadora

Para Peretti, que también trabajó con Rago en la película Papeles en el viento, "hay que sentar jurisprudencia" en esta clase de casos "sino es una aplanadora, y en la aplanadora cae gente". "No está bien que no haya una jurisprudencia más clara con respecto a eso. Alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es un tema que es republicanismo puro, eso no se puede pasar por arriba, por más que esté el movimiento (feminista)", aseguró Diego, que se manifestó "a favor" del movimiento por la igualdad de género. "A los hombres que no somos machirulos nos beneficia enormemente. El que no se dé cuenta de eso es un machirulo o un idiota. Pero en estas cosas de creés o no creés es un juego muy infantil para el daño que produce", sostuvo Peretti sobre el movimiento de la mujeres.

