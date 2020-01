Abel Pintos pidió una fortuna y un municipio cambio su show por una ambulancia

"Los altos costos que significan los artistas nacionales, teniendo en cuenta la situación económica del país, no lo justifican", lanzó el jefe comunal, para luego dar a conocer la cifra que pide el popular cantante. "La presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares. Me parece una cosa muy loca que cante unos minutos y luego se vaya a casa con seis millones de pesos. Así nunca van a surgir nuestros artistas si no los valorizamos. Soy enemigo de ese tipo de festivales, el éxito pasa por otro lado. El municipio no está para hacer eventos. El Estado está para brindar soluciones", cerró.