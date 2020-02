Pergamino: descartan que se haya detectado coronavirus

"Ayer (por el jueves) concurre a la guardia una paciente de origen chino de 46 años, si bien no presentaba un cuadro directamente compatible con la sintomatalogía que haría sospechar un caso de coronavirus, a través de lo que ella manifestó que había estado 15 días antes en un lugar de China, hizo que se activara el protocolo para este tipo de contingencias", explicó el doctor Walter Martínez, director de Región Sanitaria IV.

Martínez encabezó este viernes una conferencia de prensa junto a Karina Bonacalza, responsable del área de epidemiología de esa región sanitaria, Jorge Adame, director del hospital San José de Pergamino y representantes de la Secretaría de Salud del Municipio para "dar tranquilidad a la comunidad" e informar "que se activó el protocolo".

También dijeron que se continuará con la evaluación de la paciente "hasta que se descarte definitivamente" que se trate de coronavirus.

"Una vez que se disparó el alerta, el Municipio empezó a trabajar conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia y Nación, y se empezaron a tomar las medidas del caso", dijo Martínez.

Apuntó que "la paciente no requirió de internación", que se la derivó a su casa con todo el protocolo que indican estos casos", que actualmente se le aplica la etapa de seguimiento y control de las pautas indicadas y que están a la espera de los resultados definitivos.

El director de la Región Sanitaria IV explicó que, según las características del caso, lo que activó el alerta es que la mujer tuvo contacto con China.

"Hemos averiguado a través de migraciones que la zona donde estuvo en China es Xiamen, no es zona donde haya un elevado indice de circulación viral, al no haber estado en un lugar donde hay una circulación viral fuerte y donde los síntomas que presentaba -en principio- no encuadrarían en un caso de coronavirus. Creemos que es un caso sospechoso pero de muy bajo riesgo", informó Martínez.

En esa línea, dijo que aunque sean "bajísimas las posibilidades" de que se trate de coronavirus, se activó el protocolo y se inició un trabajo conjunto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el jueves la emergencia internacional por el coronavirus de Wuhan para evitar que alcance a sistemas sanitarios con dificultades para detener la rápida infección, que en China ya dejó cientos de muertos.

LEÉ MÁS

Seguí en vivo el avance del Coronavirus por el mundo

Salud: declaran la emergencia mundial por el coronavirus