Pezzella, sobre Argentina: "Están a tiempo de prevenir"

Y añadió: "Acá en Italia hay mucho sufrimiento, se están viviendo situaciones extremas". Unas 475 personas murieron en el territorio italiano en las últimas 24 horas y el país europeo se ubica como el segundo más afectado por la pandemia después de China, epicentro del brote.

"Este virus es cada vez más peligroso y se propaga con mayor velocidad. Se lo dice alguien que lo está viviendo en primera persona", remarcó el ex futbolista de River, quien permanece en cuarentena.

En la misma línea, insistió: "No son vacaciones, hay que quedarse en las casas y pensar en el otro. Es un virus silencioso, no se sabe si uno lo tiene o no, cumplan las normas".

El jugador de la Selección argentina, de 28 años, se encuentra en buen estado de salud y continúa aislado en su casa de Florencia, al igual que sus compañeros de equipo

Días atrás, Pezzella había confirmado el diagnóstico mediante su cuenta de Instagram: "Como es de público conocimiento, después de los estudios realizados, producto de dos días con algún síntoma, me confirmaron que tengo COVID-19", escribió.

"Los síntomas desaparecieron y estoy en mi casa siguiendo con los procedimientos indicados por el departamento de sanidad de mi club. Seguro esto dentro de poco será otra historia para contar. Cuiden de su salud y de sus personas cercanas. Un abrazo", cerró el mensaje.

German Pezzella on Twitter Ayudemos entre todos https://t.co/p1cS3fsSmW — German Pezzella (@Gpezze) March 18, 2020

