Catalina Reale salió de entrenar y se dirigía a su casa, ubicada en el barrio Belgrano, en su Onda Wave. Tres cuadras antes de llegar, fue interceptada por dos personas en otra moto, de la cual el ocupante de atrás le apuntó con una 9 milímetros: “Fue horrible, me pidió que me bajara y claramente le hice caso, pero me quedé cerca de la moto, medio en estado de shock. Y en ese momento me apoyó su pistola en mi panza y me sacó la mochila”.