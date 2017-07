Piden juicio oral a De Vido por los trenes chatarra

Buenos aires.- El fiscal federal Federico Delgado pidió el juicio oral y público para el ex ministro de Planificación Julio de Vido por fraude agravado contra el Estado nacional, a raíz de la multimillonaria compra de material chatarra a España y Portugal, entre 2004 y 2005, para el ex ferrocarril Belgrano. Delgado reclamó juzgar a De Vido por “defraudación por administración fraudulenta agravada” en perjuicio de la administración pública, al entender que el ex ministro controló “cada paso de la maniobra” y se ocupó por “formalmente aparecer en la escena lo menos posible” en una “lejanía que en realidad lo acercó” al delito cometido, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.