La ex pareja del conductor había presentado hace unos días un escrito para pedir la detención de Medina, pero la justicia aún no falló al respecto. “Ella está mal porque la justicia no hace nada”, aseguró Cipolla en diálogo Teleshow. Tras remarca que la Justicia “es muy selectiva en casos de famosos; en cualquier causa con esta pericia ya estaría detenido", el letrado subrayó: ″La pericia es concluyente, el daño existió, ella no miente".

"Solicité la detención porque entendí que la causa estaba finalizada, por el tema de la prueba. Y que estaba más que demostrada la culpabilidad del señor Medina. Ahora el fiscal se expide sobre si desea solicitarla o no y es el juez quien decide. Es por todo, el abuso sexual, amenazas, hace poquito sufrió amenazas de muerte”, añadió el abogado.

En tanto, el abogado de Medina, Gustavo D'Elia, manifestó: "Técnicamente no estoy notificado así que estoy esperando que la Justicia lo haga. Hay que ver si el juzgado interventor le da lugar al pedido. Tiene que haber pruebas contundentes para pedir la detención. A partir de eso, el juzgado y el fiscal tiene que decir si da lugar y lo llama a indagatoria. No sé qué presentó ahora el doctor Cipolla. Ella puede denunciar, pero si no hay sustento probatorio es lo mismo que nada".

LEÉ MÁS

Tras ser denunciado por violencia de género, internaron al Teto Medina