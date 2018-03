Piden proteger a 27 testigos del crimen de Fernanda

El 20 de julio de 2017, Fernanda estaba embarazada de siete meses cuando fue asesinada de cinco puñaladas y luego quemada en una hoguera a la vera de la Ruta Provincial 6, donde fue hallada carbonizada y casi irreconocible.

Por el brutal asesinato, Fabio y Diego Marillán, su ex, Luciano Hernández, Osvaldo Castillo y su esposa, Andrea Peruca, están acusados de homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, por el vínculo (sólo Hérnandez) y por aborto. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, los hombres son autores y la mujer, partícipe necesario.

“Hay un accionar mafioso de parte de los familiares de los acusados que en las audiencias toman nota de los testigos y después los amenazan”, había explicado Marcelo Hertzriken Velasco en febrero. Al respecto, Laura Pereyra, la hermana de Fernanda, indicó que los testigos “se sienten amenazados, porque vieron sus nombres en las redes sociales. Es el padre de los Marillán, no lo puede negar, porque hasta firma lo que sube a las redes. Necesitamos que lleguen a declarar”.

“Hay mucha gente que sabe cosas, pero tiene miedo de hablar. Por eso pedimos la protección”, sostuvo Laura. Ayer, la fiscal Eugenia Titanti le solicitó al jefe de la Policía, Rubén Tissier, que se “afecte personal policial a la custodia de los 27 testigos del presente caso, hasta la realización del juicio”.

Por otro lado, tanto fiscalía como querella pedirán que los cinco imputados sean juzgados por un jurado popular. El pedido será formalizado en el control de acusación, que aún no fue fijada. Las últimas pericias ubicarían a la víctima, a la camioneta secuestrada y a uno de los involucrados en lugares clave para la causa.

“Nos tienen que dar lugar al juicio por jurados por la forma en que sucedieron los hechos. Vamos por perpetua. Como familia no tenemos duda de que ellos son los asesinos”, afirmó Laura.

Audiencia Fernanda Pereyra

Tras el pedido de la fiscalía, la Policía deberá efectivizar la custodia de los 27 testigos hasta el juicio.

“Familiares de algunos imputados efectuaron actos intimidatorios a los testigos. Es necesario adoptar medidas de preservación para su libre declaración en juicio, dijo Eugenia Titanti, Fiscal del caso

Se cansaron de esperar la reunión con Gutiérrez

“El gobernador no se tomó ni un segundo para ver cómo avanza la causa”, sentenció Laura Pereyra, la hermana de Fernanda, al recordar que el 13 de marzo le envió una carta dirigida a Omar Gutiérrez a ocho meses del crimen.

“Nos sentimos re abandonados por el gobernador y el vice en un caso tan fuerte como el de Fernanda”, afirmó Laura. Explicó que no sólo nunca se comunicaron con ellos tras el crimen, sino que les negaron una ayuda para terminar de pagar el perito de la familia. “Me dicen que tiene que pasar por cinco ministerios para que la vea el gobernador. Me parece un manoseo tan grande y una falta de respeto”, contó y agregó: “Cuando me citaron (por el martes) pensé que era para ayudar, pero, según Gustavo Pereyra, el Estado no se hace cargo de peritos particulares. Me lo hubiera dicho y no perdía el tiempo. Le dije que la plata ya la juntamos con una rifa y que no nos interesa la reunión con Gutiérrez”.

