Pinky reveló su intenso romance con Paul Newman

Protagonista de transmisiones históricas, como el pase de la TV blanco y negro a color, Pinky -más distendida- dio detalles de su fugaz romance con Paul Newman, que sucedió durante el festival de cine de Mar del Plata en 1962. “Estaba más rayada que un plumero. Había intentado matarme y Canal 9 tenía una inversión muy grande en mí, estaban desesperados. El gerente venía a mi casa a darme de comer en la boca. Me mandaron a Mar del Plata para que me distrajera y no pude trasmitir porque hubo problemas técnicos, pero quisieron que me quedara. Estaba con una amiga, Micu, y fuimos a un almuerzo del club de golf. Me sentaron en la cabecera, una silla libre y en la otra, Micu. De pronto apareció Paul Newman y se sienta al lado mío”, recordó.

“Newman me pidió que lo acompañara a la fiesta de la película. Empecé a decirle que no, pero mi amiga me dio una patada y le terminé diciendo que sí. Él estaba fascinado porque las mujeres le metían mano y a veces lo lastimaban. Y si iba conmigo, le abrían paso. ¿Si me gustaba? No lo había tenido en cuenta. ¿Si pasó algo con él? Pasó de todo. Me dio todos sus números de teléfonos”, contó con picardía. “El acuerdo que teníamos era que lo llamara yo pero nunca usé esos números. No volvimos a vernos. Fue una aventura perfecta. Yo era asquerosamente famosa y él, el hombre más famoso del mundo”.