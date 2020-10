Trends LMNeuquen River Pinola: "quisiera ser un entrenador como el de River" El 22 de River se está formando para ser entrenador en un tiempo quizás no lejano, y como ejemplo a seguir tiene la figura de Marcelo Gallardo.







"Si sigo en el fútbol como técnico, ésta es la idea que me gusta y me caracteriza, me encantaría seguir en esta línea". Por algo Javier Pinola es el subcapitán de River, y una pieza casi imprescindible para Marcelo Gallardo. Quizás, el 22 sea uno de los que mejor entiende lo que quiere plasmar en cancha y permite que se lleve a cabo. "Pregunto mucho y veo todos los videos que nos pasan", agregó Pinola.

En la misma línea, Pinola continuando con su idea de ser entrenador en el futuro, añadió: "El cuerpo técnico de River sabe que estoy haciendo el curso y por eso me anoto los ejercicios. Tengo que aggiornarme con la tecnología porque todavía no le agarré la mano a diseñar los ejercicios. Trato de averiguar el porqué de cada trabajo". Además, en diálogo con TyC Sports señaló que "cada uno tiene su impronta y no hay que imitar" y que la idea de Marcelo Gallardo, "se puede lograr con las distintas clases de jugadores".