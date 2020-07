Piñón Fijo reveló que casi hace "justicia" por mano propia

En diálogo con Migue Granados y Martín Garabal en Últimos cartuchos, el programa que conducen en Vorterix, el payaso relató: “Una vez, entre los intervalos de unos cumpleaños, cuando todavía no era tan conocido, andaba en una combi. Llegaba con los megáfonos arriba, era un lío bárbaro. Cuando tenía un break, volvía a casa un ratito y ni me despintaba. Un día volví a casa, no me di cuenta, y dejé la combi abierta. Entré, picoteé algo ahí... y la alarma de la combi. Salgo, una moto y un tipo sale corriendo de adentro de la combi: me quiso robar el stereo, pero no lo logró”.