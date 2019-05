Plantó bandera

Censura: la actuación de Madonna no fue subida a la web ni a las redes del evento.

“Creo que no debería involucrarse la política en un evento cultural o musical como éste. Pienso que fue un error, inapropiado. Con todo el respeto a Madonna, cosas así no deberían ocurrir”, dijo la ministra de Cultura Miri Reguev, según consignó el diario Times of Israel. “Esto no pasaría en ningún otro país, hay una sensación de que en nuestro país todo está permitido”, agregó indignada.