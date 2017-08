Plottier: insisten en facilitar el acceso a la información pública

Agostino recordó en el recinto que, como no respondieron ante su pedido de entrega de una ordenanza, demandó al Municipio lo que les costó a los vecinos “9 mil pesos”. “Yo había pedido la información ya que descubrí que en la ordenanza N° 3708 se autoriza a la cooperativa eléctrica a percibir $10 por cada socio, que serían destinados a cultura, pero no hay especificaciones en los balances”.

El vecino aseguró que se trata de “200 mil pesos por mes que no se sabe si se quedan en la cooperativa o dónde están, ya que no figuran en los balances”, y descalificó el veto del intendente Andrés Peressini alegando que “es necesario ordenar el acceso a la información y asegurarlo para que todos los pobladores puedan saber sobre el accionar de los funcionarios”. Los concejales escucharon atentamente los reclamos del vecino, aunque no dieron opinión alguna. El veto está en análisis de la comisión de Gobierno que preside el concejal Oscar Muñiz (MPN).

El edil confirmó que su bloque está dispuesto a trabajar para conseguir el consenso y los ocho votos de la mayoría calificada que necesitan para ratificar esta norma.

Por su parte, la concejal de Libres del Sur, Alejandra Guala, adelantó ayer que cuando vuelvan a tratar la ordenanza de acceso a la información la apoyará ya que “no” le parece que esté mal.