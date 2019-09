"Poder relatar un partido del Azul sería hermoso"

Siempre estuvo asociado a la ovalada, desde los 8 años, pero hace un tiempo comenzó a apostar por un nuevo camino. Le empezó a picar el bichito de ver la realidad del Rugby pero del otro lado del campo de juego. A pesar de su fanatismo por el deporte, tiene muy en claro que no quiere cerrarse en ese mundo. “No sé si me especializaría en alguna disciplina en particular, me gusta saber de todo un poco”, indicó. Y agregó: “Se me hace más fácil hablar de rugby, que de otros deportes”.

Comenzó la carrera de periodismo en 2013 y se recibió el año pasado en la facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Dentro de las diferentes ramas, Guido tiene su predilecta.

"La verdad que un poco ansioso en la previa del partido de hoy y con muchas ganas de jugar. Una final con Marabunta sería lindo, pero primero hay que ganar”, dijo Guido Michelutti, rugbier y periodista deportista

“Lo que más me gusta es hacer radio. Tuve la oportunidad de hacer programas y transmisiones deportivas en la que aprendí muchísimo. Ahí me di cuenta que era el medio que más me gustaba trabajar”. Dentro de este contexto se la jugó con un gran sueño: “poder relatar un partido del Azul, sería una linda experiencia y una oportunidad que se puede dar”.

Hoy desde las 15.30, el XV neuquino se medirá ante Mendoza, como visitante, en el marco de las semifinales del torneo reubicación cuyano. “La verdad un poco ansioso en la previa y con muchas ganas de jugar. Queremos terminar bien esta segunda parte del año ya que la primera no fue tan buena”, destacó Guido.

Como se la juega partido a partido, en esta entrevista no fue menos y Michelutti se animó a analizar el rival que tendrá hoy, desde sus dos roles. “Como jugador te diría que va a ser la primera vez que los vamos a enfrentar este año y solo vimos algún partido de ellos pero tenemos una idea de cómo se va a dar y que tenemos que hacer para ganar. Y como periodista pienso que Mendoza Rugby cumplió su objetivo de este año de volver al Top 8 y tuvieron una buena temporada”. En la otra llave de semifinales se encuentra el clásico rival del Neuquén Rugby: Marabunta (mañana ante Universidad San Juan). En el caso de que ambos elencos regionales superen a sus rivales, se medirán en la final del torneo. “Primero tenemos que ganar hoy, pero siempre es lindo jugar un clásico y más en una final”, culminó.