"¿Quiéren ver dónde está Fabbiani? Vamos a saludar al señor Fabbiani, en este programa de entretenimientos", comenzó diciendo Vignolo mientras la imagen de Fabbiani aún no estaba al aire. Acto seguido, "El Ogro" apareció en cámara y fue capturado en una pileta mientras se encontraba silbando y dialogando con alguien al pie de la piscina.

En un momento, Fabbiani saludó a una persona que lo reconoció a la distancia y Vignolo soltó: "Saluda el gordo". Este comentario generó polémica en varios televidentes, quienes a través de Twitter repudiaron la burla del "Pollo" hacia el ex futbolista del Club Atlético River Plate.

#ESPNF90 | ESPN



¡LA BUENA VIDA!



Así vive el Ogro Fabbiani la previa de la gran final de la #SUDAMERICANAxESPN entre Lanús y Defensa y Justicia. ¡Quién pudiera! pic.twitter.com/VUamWKPDNi — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 22, 2021

"Ah, no. Qué cuadro fuerte, parece el guardavidas de Baywatch. ¿Pero qué hace con eso si hace pie? No le gusta salir al aire así", aseguraron los panelistas del programa Fútbol 90. Por su parte, el "Pollo" agregó: "Se va a calentar, yo lo conozco. Estas cosas no le gustan a él. Qué moral tiene, ¡Cómo lo quiero! Es un grande, está dando una charla técnica. Yo te digo, nunca estuvo tan bien, le salvamos la vida al gordi, mirá cómo está".

Polémico. Con compañeros así...