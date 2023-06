Polémica por una discriminadora frase de Morena Rial

Visiblemente molesta con su padre, Morena destacó que “le pedí que me ponga una estética para que yo empiece a facturar, pero no me la quiso poner”. Y agregó que Rial se negó a comprarle las máquinas que necesita para el emprendimiento, aunque no manifestó el motivo de la intransigencia de su padre en este tema puntual.

La discriminadora frase de Morena Rial.mp4 La escalada de declaraciones explosivas de Morena Rial parece no tener fin.

Más allá del escandaloso enfrentamiento padre-hija, hasta aquí el reclamo de la mediática transcurría por carriles normales. Pero en su afán de demostrar su enojo, More lanzó una desafortunada frase.

“Yo tampoco voy a trabajar en un supermercado. No hay forma, ¿entendés?”, le dijo a Karina Mazzoccco haciendo enojar a muchas personas en las redes, que con toda lógica consideran que ese empleo es tan digno como cualquier otro.

Para justificar sus palabras, la rubia contó que su padre “no me crió para eso” y que ella está para otra cosa “porque mi papá siempre me dio lo mejor, no me va a venir a querer rebajar”. Como era previsible, esta nueva frase levantó otra oleada de repudio en las redes, pero la joven continuó hablando sin que nadie atinara a explicarle que estaba yéndose a la banquina.

“No nos deja hacer nuestro camino, no nos suelta. Tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares, de los cuales me bajó”, finalizó Morena, indignada. ¿Seguirá escalando el conflicto familiar en los programas de espectáculos, o habrá una charla a solas de padre e hija para poner paños fríos al asunto?