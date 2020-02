Polémica y acusaciones en el fútbol femenino

Ariel Koon, presidente de Deportivo Confluencia, expresó que la actitud del conjunto de Plaza Huincul fue "antideportiva". "El accionar anti deportivo y vergonzoso del club Petrolero Argentino, avalado en su presidente Simón Jalil, nos ha prohibido de jugar una final de torneo con la validez que merecía. Estas son las acciones que siguen dañando el fútbol femenino, esta vez, por sus propios referentes", manifestó el dirigente.

La organización de la Neuquén Cup dio por ganado el torneo a Confluencia, a través de un comunicado, en el que repudia el desenlace de la final femenina. "Lamentamos que la dirigencia avale y potencie actitudes antirreglamentarias, lo que generó que perdiéramos todos, Confluencia por no poder disfrutar de una final en condiciones normales, Petrolero por no permitirle a las 17 chicas restantes integrantes de la lista de buena fe intentar ser campeonas en buena ley y la organización por no poder finalizar en clima de armonía". Además, invitó a los protagonistas a la reflexión: "Deseamos que los involucrados puedan recapacitar en sus actitudes a futuro".

LEÉ MÁS

Fútbol femenino: salieron campeonas y no le entregaron el trofeo

Fútbol femenino de Lifune: voces sobre dos decisiones relevantes