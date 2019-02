“Qué familia nena, ¿eh? ¿Por qué ahora no vas a hablar a Intratables? ¿De seguridad, de narcotráfico, no? Me parece que podés aportar mucho”, le escribió un usuario y ella respondió: “Justamente dije en Intratables que el problema de los pibes es la droga, y no es mi hijo, es el de mi hermanaaaa”.

“Sé que no es tu hijo, es tu sobrino, ¿no es familia? Escucharte las veces que lo hice, el saber de la afinidad política tuya y de tu hermana con el Kirchnerismo, lo crítica que sos del actual gobierno, no me da para tenerles piedad, sorry”, le respondió el hombre. Y ella le retrucó: “¿Qué tiene que ver? No lo crío yo y no lo veo hace cinco años. Y nunca trabajé en el Estado K, te confundís de persona".

“Lo estoy ayudando pero no lo hago público, no toda mi vida es pública”, dijo, dando a entender que retomó el contacto con su hermana a raíz de la situación de su sobrino.

Cuando otro seguidor le preguntó: “¿Es tu sobrino el vulgar ladronzuelo?”, Pais escribió: “Lamentablemente sí, me da mucha pena, hace 5 años que no lo veía”.

Embed NO ES MI HIJO. NO LO CRIO, Y NO LO VEO HACE 5 AÑOS — Ernestina Pais (@ernepais) 19 de febrero de 2019

“Que se haga Justicia, que le den los años que corresponde, que pague”, le comentó otra usuaria. Y Ernestina le dio la razón: “Claro que que sí, estamos de acuerdo, no hay discusión, que la Justicia actúe honestamente”.

Embed DEBIDO A LAS REITERADAS CONFUSIONES ACLARO, NO SOY FEDERICA. — Ernestina Pais (@ernepais) 19 de febrero de 2019

Más tarde la conductora contó que la confusión con el nombre de su hermana provocó que en los medios la nombraran a ella como la madre del detenido y que incluso la llamaron para darle la noticia: “Un de-sas-tre, hasta me llamaron a las 7 AM para darme la noticia. ¿Sabés el susto que me pegué? Mi hijo estaba con el padre y tiene 15”.

LEÉ MÁS

Federica dijo que los medios hicieron una "carnicería" y pidió que no llamen "motochorro" a su hijo