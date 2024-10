Accidente fatal en Avenida Mosconi: murió una ciclista

No se conoce las circunstancias del episodio, ya que testigos comentaron a LMNeuquén que la mujer no estaba cruzando la ruta. "Estaba parada en la banquina, y se subió repentinamente, jugando con la bici", agregaron.

El impacto de la camioneta, cuya frenada quedó registrada en el asfalto, fue tal, que el cuerpo voló alrededor de 50 metros. En el lugar trabaja personal de Tránsito y de Accidentología Vial.

"Venía muy rápido el conductor y se ve que cuando la vio clavó los frenos, pero la chocó igual. Yo escuché la frenada, me di vuelta y vi todo. Fue muy fuerte el golpe, ojalá la Policía pueda sacar a cuanto venía porque era mucho más que la máxima permitida", observó un testigo del siniestro.

Lo que se sabe del accidente fatal

Por su parte, el comisario Inspector Nicolás Corzo, de la Dirección Tránsito Neuquén, detalló a LMNeuquén: "En el cruce de calle El Cholar y Avenida Mosconi, a las 14:10, una camioneta Toyota Hilux de color gris que se movilizaba desde la zona oeste hacia el este, por motivos que se desconocen y estamos tratando de establecer, embiste a una persona de sexo femenino que circulaba en bicicleta".

"La señora venía cruzando Avenida Mosconi, desde el sur hacia el norte, cuando fue embestida", agregó sobre la versión policial.

Según informó, la víctima fatal es una mujer de 49 años. Al momento del accidente estaba acompañada "presumiblemente por el hijo", indicó el vocero policial. Tanto la persona fallecida como su acompañante circulaban en bicicleta.

Respecto a las responsabilidades del siniestro: "Todo es materia de investigación, por suerte tenemos un domo que está funcionando y que habría captado el evento. No me puedo arriesgar a decir cómo funcionaban los semáforos en ese momento hasta que no podamos ver las filmaciones".

Además, dijo que la víctima falleció en forma instantánea a causa de las lesiones sufridas. Cuando llegó al lugar personal médico del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN), ya no pudo hacer nada para salvarla.

En cuanto al conductor de la camioneta, el comisario inspector Corzo, explicó que fue trasladado de manera preventiva a la dependencia de Tránsito de la Policía de Neuquén, dado que los familiares de la persona fallecida se encontraban ofuscados.

"Hay muchas muestras de dolor y desesperación, por eso se tomó esa decisión, ya que en este momento todo es materia de investigación e intervendrá la justicia para determinar en qué circunstancias", sostuvo.

No obstante, adelantó que se trata de un hombre de 52 años que se encontraba completamente consternado por lo ocurrido y a quien se le tomará declaración.