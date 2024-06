Accidente y furia en Cordón Colón: golpearon a un hombre que atropelló a una mujer y su sobrina

Lo cierto es que en realidad el hombre solo tocó con el vehículo a las peatones, pero no pasó por encima de ellas con sus vehículos. Es que el personal del SIEN constató que ninguna de las dos tenía lesiones. No obstante, la adolescente fue trasladada igualmente al Hospital Castro Rendón "por prevención". "Se movía, estaba lúcida y el médico no constató lesiones en el lugar", sostuvo Torres.