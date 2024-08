Alerta estafa: le robaron $400 mil a un hombre que creía sacar un préstamo del BPN

Mientras hacía la recorrida de rutina, abrió las redes sociales y en Facebook dio con un anuncio de un préstamo, publicado por una página que figuraba como "Banco de la Provincia del Neuquén".

Alerta ante perfiles falsos Prestá atención y evitá ser víctima de estafas online. Recordá visitar siempre nuestros perfiles oficiales. #Neuquén pic.twitter.com/iivTV4xAWV — BPN Informa (@bpninforma) May 22, 2024

"Gracias a Dios no lo necesitaba, pero me llamó la atención", admitió. El aviso ofrecía un préstamo inmediato de hasta 30 millones de pesos y con posibilidad a ser devuelto en cuotas sin interés, algo para nada habitual en materia de créditos.

"Voy a abrir el link, me salió el homebanking, puse mi clave y me decía que 'hubo un error' y me llegaría un correo electrónico con un código", relató.

Efectivamente, de inmediato le llegó a su casilla de email dicha comunicación, que aportaba un código numérico que él ingresó en el homebaking (se trataba de un sitio apócrifo). "Ahí me dijo 'Estamos verificando sus datos'. Fueron segundos y ahí nomás, se cerró la cuenta y me mandan otro correo que decía 'Su transacción fue exitosa' y me sacaron toda la plata", lamentó.

A través del homebanking que simulaba ser el del Banco Provincia del Neuquén (BPN), los estafadores extrajeron los datos de la cuenta de Marcelo, accedieron a ella y transfirieron el dinero que allí tenía, lo que generó el último email que lo notificaba de dicha transacción. Lo despojaron de unos 400 mil pesos.

El hombre ya hizo la denuncia y espera poder recuperar lo perdido.

Estafa a nombre del BPN

Los estafadores han creado varias mentiras distintas para intentar captar víctimas utilizando el nombre y estética del BPN como trampa letal en las provincias. En reiteradas ocasiones se ha denunciado la existencia de homebanking apócrifos y también de supuestos sorteos a nombre de la entidad que nada tienen de real.

El mes pasado, las alertas se encendieron en la comarca petrolera cuando algunos usuarios del banco recibieron una notificación via email que les informaba sobre una transferencia rechazada desde su cuenta y les pedía "asegurar su cuenta".

"Estimado cliente (a), la transferencia de $135,999.00 al alias marino.alta.telefono ha sido rechazada por razones de seguridad. Si usted no autorizó esta transacción, es crucial que tome medidas inmediatas para proteger su cuenta. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para asegurar su cuenta de inmediato", reza el cuerpo del email que varios afirmaron haber recibido.

Lo que seguía a este comunicado en cada email era un botón con la leyenda "PROTEGER CUENTA", que seguramente llevaría a una página apócrifa del banco provincial, donde al ingresar, cada usuario escribiría sus datos de ingreso, dejándolos así -sin saberlo- en las manos del estafador para vaciar sus cuentas. Se trata de la ya conocida maniobra de phishing.

Es importante recordar que ante cualquier comunicación sospechosa de una supuesta entidad reconocida, es vital que el usuario tome contacto por los canales oficiales con la empresa en cuestión para despejar cualquier duda, chequear la veracidad de la información y evitar dar acceso a sus datos sensibles.