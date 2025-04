Choque fatal de la familia Linares en Ruta 40: inició el juicio contra el camionero

El fiscal Adrián De Lillo, a la cabeza de la acusación, sostuvo que Carlos Artur de Peder Da Silva “manejó el vehículo automotor bajo su mando en forma imprudente y antirreglamentaria, al no haber observado el cuidado y prevención necesaria, a raíz de lo cual generó un choque con otro vehículo ”.

choque fatal familia linares vla.jpg

Se presume que el choque se habría generado porque el camionero no respetó la doble línea amarilla existente en la calzada, cuyo significado es la prohibición de traspaso de carril. En esas circunstancias, el conductor “creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria, al no respetar las señales de tránsito y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada”.

El fiscal precisó que, de ese modo, el acusado “concretó una maniobra hacia su izquierda, generando su ingresó al carril contrario de la Ruta 40, invadiendo de esta manera el espacio de circulación la camioneta que circulaba en sentido contrario”.

Por todo esto, el camionero es acusado como autor del delito de homicidio culposo por la conduccción imprudente de un vehículo, agravado por la cantidad de víctimas fatales.

El pedido de la familia Linares

El juicio comenzó este martes en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura y se espera que pasen unos 35 testigos por el estrado que aportarán la prueba necesaria para confirmar o descartar la acusación. "Nosotros tenemos que convencer a los jueces con todas las pruebas que hay que (el camionero) es culpable de invadir el carril contrario", sostuvo Kely Linares, hermana de Lisandro y Ezequiel y tía de los pequeños Martina y Taiel.

"Sabemos que nada nos devuelve a los chicos, ni a mis hermanos ni a mis sobrinos y solo queremos la máxima pena que pueda haber. Uno cuando pasan estas cosas quiere que se pudran en la cárcel, pero con las leyes de acá (las penas) son muy cortas, la pena máxima es de 6 años", expresó Kely sobre la expectativa si se lo condena por la figura requerida por la fiscalía.

Cabe recordar que, además, el imputado estuvo en libertad a lo largo de la investigación, ya que fijó domicilio en San Carlos de Bariloche y por eso solo se le exigió fijar un domicilio y no abandonar dicha localidad. Esto fue otro aspecto que para la familia de las víctimas resultó "chocante".

familia linares accidente villa la angostura juicio.jpg

Respecto de los testigos que declararán en juicio, Kely admitió que lamentablemente no hay testigos del momento de la colisión, sino automovilistas y peritos que intervinieron luego del choque. No obstante, confió que la defensa tendría un testigo, también camionero, que presuntamente manejaba detrás de Da Silva al momento de la colisión y quien afirmaría que el imputado obró correctamente en su conducción y que el hermano Linares que conducía la Strada habría incurrido en la mala maniobra que desencadenó todo. Es decir, plantearía una teoría totalmente opuesta a la de la fiscalía.

Aún así, los jueces deberán analizar si la palabra y los detalles que aporta ese testigo son fehacientes, contra el testimonio de los peritos que afirman lo contrario tras hacer una reconstrucción del siniestro.

Por último, también declararía una médica que conducía por el sector y se habría bajado a ayudar, quien habría visto que las víctimas fatales no llevaban el cinturón de seguridad colocado. Sobre esto, Kely dudó que pueda modificar algo, teniendo siempre en mente que de todas maneras sería el camionero quien desató el accidente.

Dada la relevancia del hecho para los vecinos de la localidad, se establecieron 30 lugares para el público que quiera acercarse a presenciar el debate. La mujer sostuvo que en la primera jornada esos espacios "se llenaron" con más allegados, amigos y hasta autoridades de Estrellas Amarillas que acudieron para brindar su apoyo.

Finalmente, expresándose sobre el efecto que puede tener una condena en este caso, algo apesadumbrada, Kely admitió: "Creo que no puede sentar un precedente porque estamos en un país en el que hay bajas condenas y en donde es una vergüenza cómo se defiende siempre a un asesino, a un abusador; siempre tiene más derecho la persona viva que la que murió".