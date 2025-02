Duro reclamo por la inseguridad en Plottier: "Los vecinos estamos con miedo"

A pesar de la promesa de una nueva comisaría en Plottier , la delincuencia sigue azotando a los vecinos, que ya no pueden salir a caminar tranquilos por sus barrios. Se suman los pedidos desesperados de distintos sectores de la localidad para hacer algo contra la inseguridad que se sufre.

En declaraciones a La Red este miércoles, fue Nelson, uno de los tantos vecinos afectados, quien ofreció un panorama de lo que se vive en la localidad. Indicó que él vive a 100 metros de la Ruta 22, en el Loteo Rincón Oeste y que este sector no es ajeno a la inseguridad que se vive en todos.

"Estamos muy cansados de los robos, de la delincuencia, hay mucha delincuencia juvenil en las plazas y llevamos muchos años con esto. No es culpa de esta gestión, viene de muchas gestiones", expresó.

Según Nelson, los hechos que se viven son variados y prácticamente diarios, pero son principalmente "robos de autos, camionetas, bicicletas" (de veredas o patios) aunque nunca falta también los robos en viviendas deshabitadas. Por su parte, apenas días atrás encontró herramientas que guardaba en un galponcito en el patio de su casa "preparadas" para ser retiradas por los delincuentes.

También dio a conocer indignado que "hace dos noches robaron una moto y una bici a 200 metros de la comisaría". Ya días atrás, el vecino había hecho conocer su descontento a través de un video que subió a sus redes sociales, en el cual aseguró: "Esto es histórico, seguimos estando igual o peor".

Resaltó que se prometieron nuevos móviles policiales y la creación de nuevas cuadrículas, pero sobre esto opinó: "Los he visto, pero no alcanzan porque hay más delincuencia y los vecinos seguimos estando con miedo. No podemos salir solos por el barrio, en la noche pasan jóvenes corriendo las cámaras para hacer sus robos. Señor intendente, haga algo; Señor ministro de Seguridad, hay que cumplir".

Sobre estas declaraciones, añadió que aunque se ha agregado también personal policial nuevo, este no conoce la ciudad y es algo que comprobaron los vecinos días atrás al pedir su presencia y dar como referencia un conocido local para todos los habitantes de Plottier, aunque el efectivo que los atendió no supo ubicarse.

"Las cámaras también están en calles troncales, pero tampoco es suficiente. Yo no soy ministro de Seguridad, no estudié para esto, no sé cómo es la prevención para esto, pero la delincuencia está", lamentó.

Ahora, los vecinos planean una nueva reunión para presentar un petitorio a las autoridades municipales y concejales. "Estamos en manos de ellos, son nuestros representantes", imploró.

Promesa de una nueva comisaría para Plottier

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, Fernando Zurita, confió que finalmente se concretó la reunión que tanto esperaban con representantes del Ministerio de Seguridad. Estuvieron presentes efectivos de la Comisaría Séptima y 46, comerciantes preocupados y Luis Sánchez, subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana. A este último se le entregó una nota dirigida al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien no pudo estar presente por encontrarse de licencia.

Sobre el encuentro, Zurita destacó que fue "bastante productivo" porque consiguieron la promesa por la que tanto tiempo lucharon: Plottier tendrá una nueva comisaría.

"Hace más de 8 años venimos peticionando por la tercera comisaría", recordó Zurita y destacó el enorme avance que implica que "el Estado provincial reconozca que Plottier con una comisaría como la Séptima, que se ocupa del 80% de los habitantes, no puede, geográficamente es imposible. (Sánchez) nos asintió y comienza un camino de darle la razón a los vecinos después de tanto batallar", celebró el presidente de Comercio.

En este sentido, destacó que el pedido nace desde el crecimiento que tuvo Plottier en los últimos 12 años, al pasar "de 35 mil a 80 mil habitantes" y cubriendo ahora una expansión de "17 kilómetros de largo y 6 de ancho". "La población se merece tener otro tipo de custodia, de logística, porque es inhumano".

Confió sobre esto que, tras dialogar los representantes con las autoridades, Sánchez expresó "se cae de maduro que Plottier no puede estar más con dos comisarías".

De todas maneras, en unos 20 días se llevará adelante una nueva reunión donde esperan que se unan también el ministro Nicolini y el intendente de Plottier, Luis Bertolini, para dialogar sobre la puesta en marcha de este proyecto y en cuánto tiempo se estima que se puede concretar.