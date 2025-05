El video del impresionante choque en calle Belgrano: auto "voló" tras impactar con otro

"Necesitamos reductores de velocidad, carteleria o velocímetros, porque los conductores andan muy fuerte. Hay escuelas cerca y se bajan muchos niños. A veces ni se respeta los semáforos. Parece que aceleran más cuando se está por poner en rojo. El año pasado chocaron a varias personas", comentó un vecino.

Cómo fue la secuencia

La cámara de seguridad de otra vecina registró la carrera del automóvil. De ahí se infiere que venía a gran velocidad. En su alocada carrera, el conductor del Vento chocó contra un Renault Sandero cuando éste salía del estacionamiento público para ganar la calle. No alcanzó a frenar la marcha, chocó y salió despedido.

choque y vuelco calle belgrano

Fue tan fuerte el impacto, que tras chocar contra el Sandero, se dio vuelta en el aire y derrapó alrededor de 50 metros con el techo sobre el asfalto, hasta detenerse y colisionar con otro auto, un Fiat Palio, que se encontraba estacionado más adelante, junto al cordón de la calle, ocasionándole daños materiales en la parte trasera.

Pese a la violencia del siniestro, desde Policía de Neuquén informaron a LMNeuquén que fue un hecho de menor relevancia, ya que no hubo personas lesionadas. Sólo se registraron daños materiales.

Choque y vuelco en la zona oeste

Otro accidente espectacular en la misma zona

Hace pocos días, otro accidente de tránsito en la misma zona generaba caos vehicular. Vecinos del barrio Progreso retuvieron a un conductor que protagonizó un choque múltiple el domingo por la tarde.

De acuerdo a un testigo del accidente, el episodio comenzó cuando un auto Ford Fiesta chocó violentamente y a toda velocidad contra una Ford Ranger estacionada. El impacto desencadenó una reacción en cadena: la camioneta fue empujada hacia un Toyota Corolla que estaba delante y este, a su vez, impactó contra una camioneta Fiat Fiorino. Todos los vehículos se encontraban estacionados en la vía pública.

Tras el choque originado en Belgrano al 2200, entre las calles San Lorenzo y Arabarco, el conductor del Fiesta se bajó y comenzó a correr para escaparse. Pero dos vecinos que aparentemente presenciaban la escena, salieron corriendo atrás de él y lograron interceptarlo a pocas cuadras. Al retenerlo, notaron que no llevaba encima ningún tipo de identificación personal ni documentación del auto, lo que hizo crecer sospechas sobre los motivos de su escape.

Gif Vecinos atraparon a conductor que chocó autos y quiso escapar.gif

¿Justicia por mano propia?

Ante esta circunstancia dieron aviso a la Policía, que también convocó una ambulancia del SIEN. En un video aportado por un vecino y viralizado en las redes sociales, se puede observar cómo dos hombres lo sujetaron boca abajo contra el piso y le pidieron explicaciones.

Frente a la pregunta "¿de quién era el auto?", el joven aplastado solo respondió: "mirá lo que me estás haciendo, mirame" y agregó: "no estoy robando nada, no estoy alcoholizado, tuve un accidente, por favor". Lejos de liberarlo, las preguntas continuaron insistentes, al tiempo que le pisaban la espalda y el cuello contra la vereda.

Luego, minutos más tarde, de acuerdo al testigo presencial, un móvil se hizo presente en el lugar y tomó intervención en el asunto. Al respecto, la prensa de la Policía indicó a LMNeuquén que "se consultó a la superioridad y no hay ampliación por esto".