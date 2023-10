Una mujer llamó haciéndose pasar por una familiar y le aseguró que debían cambiar los billetes. La víctima es un vecino de Cutral Co.

Un vecino de 84 años, de Cutral Co, fue víctima de una estafa y le robaron más de 40 mil dólares que tenía ahorrados. Pese a que realizó la denuncia no hay pistas de los timadores, no obstante, la Brigada de investigación ya trabaja para esclarecer el caso.