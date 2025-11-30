Golpe al narcotráfico en el norte neuquino: cocaína, marihuana y dos personas demoradas

El operativo se realizó tras recibir denuncias anónimas a través de la app 'Neuquén Te Cuida'. La investigación estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Zapala.

La Policía llevó adelante un operativo contra el narcotráfico en el norte neuquino , precisamente en Loncopué , que permitió desarticular un punto de venta de drogas , el secuestro de sustancias, elementos para el fraccionamiento de drogas y dos personas terminaron demoradas.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Zapala, luego de una investigación iniciada por denuncias anónimas enviadas a la app provincial "Neuquén Te Cuida" y al sitio Narco Web del Ministerio Público Fiscal. Para concretar este operativo, se realizaron tareas de observación durante dos semanas bajo supervisión de la Fiscalía Única de Coordinación.

Las filmaciones, los seguimientos y los registros obtenidos confirmaron que allí funcionaba un punto de venta activo , lo que habilitó el allanamiento que finalmente arrojó resultados favorables para la pesquisa.

cocaína líquida allanamiento loncopué

El secuestro de drogas y elementos para su fraccionamiento

Durante el operativo se incautaron 60 gramos de cocaína líquida distribuidos en 60 dosis listas para la venta. También se secuestraron 2,69 gramos de cocaína sólida divididos en tres dosis y flores de cannabis sativa equivalentes a 15 dosis.

Además de la droga, el personal policial confiscó teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento, un arma de fabricación casera tipo tumbera y un vehículo directamente vinculado a la actividad ilícita, que también quedó formalmente incautado. En este sentido, dos personas fueron demoradas por presuntas infracciones a la Ley 23.737 y quedaron a disposición de la fiscalía.

Desde la Dirección Antinarcóticos destacaron que este tipo de procedimientos contribuye a reducir la circulación de estupefacientes en localidades neuquinas y fortalece las tareas de prevención. En el operativo participaron efectivos de Antinarcóticos Zapala con el apoyo de la Comisaría 26 de Loncopué.

narcotrafico loncopué (1)

Operativo contra el narcotráfico: desarticularon un "delivery" de drogas

Las denuncias de vecinos una vez más resultaron claves para concretar un nuevo allanamiento exitoso contra el narcomenudeo en la provincia. La Policía dio con un dealer que acopiaba droga en su casa de Cutral Co y salía a repartirla cual "delivery".

Según detalló la Policía, el allanamiento se realizó el jueves por la tarde en una vivienda del barrio 25 de Mayo de la comarca. Todo inició con denuncias anónimas que radicaron vecinos a través de la página web del Ministerio Público Fiscal y de la app Neuquén Te Cuida, en las que señalaban a un domicilio desde el cual se estaría comercializando droga.

narcotráfico zapala

Esta actividad no solo es ilegal, sino que también suele generar mucha preocupación en los vecinos que conviven con ese accionar porque suele acarrear otros peligros y delitos, producto de los conflictos que surgen entre bandas que se disputan el territorio de venta de estupefacientes. Además, significa una mayor exposición para ciertos grupos vulnerables -como lo son niños y adolescentes- al consumo problemático de sustancias. Es esto lo que ha impulsado al gobierno provincial a reforzar la lucha contra el narcomenudeo en la región.

Con la información aportada por los vecinos, el personal especializado del Departamento Antinarcóticos comenzó una serie de tareas de campo, análisis de bases informativas y seguimientos que se extendieron durante aproximadamente un mes.

A lo largo de este trabajo, los investigadores pudieron confirmar que un sujeto utilizaba su vehículo para realizar entregas a modo de “delivery”, efectuando intercambios de dinero por pequeños envoltorios en distintos puntos de la ciudad y en variadas franjas horarias.