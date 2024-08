Grave denuncia: retuvieron en comisaría a dos imputados que debían ser trasladados a sus casas

A pesar de la orden dictada por un juez, dos de los imputados por el robo a la harinera de principios de julio no fueron trasladados a sus viviendas para cumplir una prisión domiciliaria como la ordenada, sino que fueron retenidos en una comisaría hacinada por otras 48 horas. A raíz de esto, el Ministerio Público de la Defensa presentó una denuncia y exigió que se investiguen las responsabilidades por la vulneración de sus defendidos.

"Ello no obstante, concluída la audiencia fueron trasladados desde esta Ciudad Judicial a dependencias de la Comisaría Tercera de esta ciudad, siendo nuevamente alojados en la misma, en lugar de conducirlos a dichos domicilios. Esa situación perduró durante todo el día lunes 29 de Julio", sostuvo el defensor jefe en la denuncia presentada en las últimas horas antes Asuntos Internos del Ministerio Público Fiscal.

"Advirtiendo esta Defensa la situación descripta, el Sr. Defensor Dr. José María Maitini se comunicó con el Sr. Comisario Ricardo Olguín, Jefe de División de Coordinación de Detenidos Procesados, dando cuenta de lo ocurrido, quien RECONOCIÓ que los imputados continuaban en Comisaria 3°", continúa el escrito.

Según la presentación, un oficial de la Comisaría Tercera indicó "hubo una mala comunicación entre (la fiscal) Mariana Córdoba, que nos indicaba una cosa, y los oficiales de servicio, que nos decían otra". Es decir, desde la comisaría alegaron una confusión que llevó a que no se efectivizara el traslado a los domicilios de cada imputado.

"La orden recién se cumplió a las 12:10 hs. del día martes 30 del corriente año, vale decir que los imputados debieron sufrir una DETENCIÓN ILEGÍTIMA en cautiverio durante dos días, sin motivo alguno, incumpliéndose una clara orden judicial", concluye Caferra.

Por este motivo, se solicitó que de manera urgente "se investigue el hecho denunciado, aclarándose sus circunstancias y responsabilidades y eventualmente se proceda a la aplicación de las sanciones pertinentes".

Lo grave de la situación no solo remite al incumplimiento de una orden judicial, sino también al colapso que presentan las comisarías actualmente, que están recibiendo contraventores, procesados y condenados, para lo cual no se encuentran en condiciones dignas de habitabilidad, como la Defensa ya lo ha resaltado en reiteradas oportunidades.

El robo a la harinera

Según la teoría que presentó la fiscalía, el pasado 5 de julio, los sospechosos ingresaron al comercio "Jog Productos" y "previo simular una compra, se taparon sus caras, y exhibiendo un arma de fuego tipo pistola de color negra y amenazando con utilizarla, increparon a los empleados exigiéndoles reiteradamente '¿Dónde está la plata?', revolvieron el lugar y luego encerraron al dueño y dos empleados en una sala que está al fondo del local".

Siguiendo los relatos de las víctimas -ya que no todo se aprecia en el video de seguridad-, el dueño fue arrojado al piso, momento en que uno de los ladrones le puso un pie en el cuello para amedrentarlo. "Pegale un tiro al viejo ese", le habría manifestado el otro imputado a quien tenía sujeto al comerciante.

Finalmente, ambos se dieron a la fuga en poder de 130 mil pesos que tomaron de la caja registradora, manifestándole a una de las víctimas: "No salgas y no grites porque si no te tiro". También se llevaron celulares, documentos, tarjetas, llaves de las casas y autos de todas las víctimas, mochilas, entre otros objetos.

La huida se concretó en un auto Fiat Palio Adventure color verde, que los esperaba en marcha cerca del local.

Por todo esto, los imputados identificados como los ladrones fueron acusados como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma, cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse.

Con respecto al "empleado infiel", la fiscalía sostiene que brindó información crucial para la comisión del hecho a los delincuentes. Puntualmente, les habría contado que el propietario del local llevaba dinero por la venta de una camioneta, por lo que se comunicó con ellos en los instantes previos al golpe y luego salió del comercio y les hizo una seña para que pongan en marcha su plan.

Por esto, se lo acusó como partícipe necesario del delito.

Los tres acusados quedaron con prisión domiciliaria.