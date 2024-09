Impactante choque en Plottier: se quedó dormida al volante y se estampó contra un poste

Una joven de Plottier volvió a nacer luego de protagonizar un fuerte choque contra un poste de luz, mientras regresaba de su trabajo. La conductora manifestó que se quedó dormida por manejar exhausta, lo que desencadenó el accidente . De milagro, ya fue dada de alta y no hubo otros involucrados.

Los primeros en acercarse fueron efectivos de Comisaría Séptima, que de inmediato convocaron a una ambulancia que trasladó a la conductora y única ocupante, una joven de 24 años, al hospital de Plottier, donde se la asistió por algunas lesiones. La víctima solo alcanzó a comentar que se dirigía a la casa de su mamá en dicha localidad.

El personal de Tránsito, luego de su arribo, realizó las pericias correspondientes en la escena y secuestró el auto de la joven. Luego, se envió a una consigna al centro de salud para entrevistar a la conductora, quien se encontraba lúcida y fuera de peligro.

choque poste plottier (1).jpg

"Por suerte, a pesar de los daños que presenta el vehículo, ella está bien; no tiene lesiones graves, solo sufrió algunos golpes y nos manifestó que se había quedado dormida y eso la llevó a impactar el poste. Nos dijo que venía trabajando doble turno esta semana y estaba muy cansada", confió Muñoz.

Milagrosamente, la joven no solo está bien y fue dada de alta, sino que tampoco impactó a otros vehículos con los que se podría haber cruzado y ocasionado una tragedia. "Le pasaron suero y unos analgésicos, pero estaba lúcida y tenía toda la documentación en regla. Luego, se hizo presente su padre y se les hizo entrega del vehículo", informó el efectivo.

Choque en Avenida Mosconi

Por otro lado, también en horas tempranas de este viernes pero a varios kilómetros de distancia del primer accidente, los ocupantes de una moto chocaron y cayeron sobre la Avenida Mosconi al impactar un minibus de Transporte Rincón.

El subcomisario Jorge Torres informó a LMNeuquén que la conductora de la camioneta de transporte de pasajeros -que aún no llevaba pasajeros- esperaba el semáforo sobre la ruta, en la intersección con calle Corrientes. En ese momento, el conductor de la moto, quien no supo especificar qué le ocurrió, no frenó y chocó al minibus por alcance.

Se estima que el motociclista no se percató o se percató tarde de que el semáforo permanecía en rojo, y sin calcular la distancia con la camioneta, la impactó. De todas maneras, no fue un fuerte impacto, ya que ambos vehículos sufrieron daños materiales leves, que no se aprecian en las fotografías.

choque mosconi.jpg

Torres indicó que la moto chocó levemente al minibus y sus ocupantes cayeron al asfalto. Por este motivo, ambos fueron revisados por personal del SIEN, que finalmente trasladó "por prevención" a la joven acompañante, pero no a su conductor. Se trata de dos jóvenes de unos 20 años.

La conductora de Transporte Rincón se encontraba ilesa y fue sometida a un control de alcoholemia igual que el motociclista; ambos dieron negativo. También se chequeó la documentación personal y de los vehículos, que estaba en regla.