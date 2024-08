Inseguridad: una pareja golpeó a una taxista para robarle tras el viaje

Poco se venía conociendo de la inseguridad contra los taxistas en el último tiempo y todo parecía haberse calmado. Sin embargo, el robo que se conoció hace horas demuestra que aún los conductores no pueden dejar de cuidarse cuando salen a trabajar. Una taxista de 29 años sufrió el terror esta vez, en manos de una pareja que la golpeó para despojarla de sus pertenencias.

Puntualmente, fue cerca de calles El Maíz y El Girasol de Colonia Rural Nueva Esperanza donde se produjo el hecho de inseguridad. Los delincuentes golpearon a la mujer aún dentro del vehículo, principalmente en el rostro, y luego salieron corriendo con su celular, las llaves del vehículo y algo de dinero proveniente de la recaudación, aunque no sería mucho.

Comisaría 20 de Parque Industrial de Neuquén.

Troncoso comentó que la taxista ya radicó su denuncia en la Comisaría 20 en horas más avanzadas de la mañana y aportó algunos datos para que los investigadores intenten dar con los autores del violento hecho. Aunque fue asistida ni bien trascendió el hecho, la taxista se negó a que se convoque a una ambulancia, dada la entidad leve de sus lesiones. La víctima tiene 29 años.

En tanto, los delincuentes por el momento no han sido ubicados y se desconoce exactamente hacia dónde huyeron, teniendo en cuenta que se trata de un sector muy oscuro donde les fue fácil perderse tras asaltar a la conductora.

Taxis y la inseguridad

Pocas semanas atrás, la Justicia condenó a Maximiliano Montoya, el protagonista de uno de los últimos hechos que se conocieron contra un taxista neuquino. En julio de 2023, Montoya se subió junto a su pareja -a quien llevaba amenazada- al auto que manejaba Diego Rojas y, tras creer que el taxista había alertado a la Policía de su conducta extraña, lo amenazó, lo hizo conducir pasando semáforos en rojo y finalmente lo baleó en el cuello.

Los hechos de inseguridad contra taxistas han sido desde hace años el foco de reclamos, lo que motivó la colocación de botones antipánico y cámaras de vigilancia en los vehículos, aunque ni esto ha aportado más seguridad a los conductores.

Incluso, exactamente un año atrás, los choferes se manifestaban y aseguraban que no irían más a la meseta, donde reina la oscuridad y es más difícil pedir ayuda, lo que colabora a la comisión de los hechos.

"Esta ola de robos la venimos teniendo más frecuente que antes. Todavía corremos riesgo porque los controles policiales tendrían que estar y no están", expresó en ese entonces uno de los referentes.

"A la meseta no vamos más. Estamos totalmente desprotegidos adentro. Con lo que pasó anoche, a partir de las 22 decidimos que no subimos más a la meseta", informó el representante de Taxis Avenida luego de una seguidilla de cuatro robos.

Otro de ellos había expresado: "El 80% de los hechos ocurren en el oeste, no lo queremos hacer por la gente, vivimos de la gente, pero también están nuestras vidas. No encontramos la manera o las herramientas necesarias para poder trabajar tranquilos; es complicado porque la zona del oeste -El Nido, Parque Industrial, para atrás- es tierra de nadie. Lamentablemente, los hechos delictivos finalizan en esa zona, no tiene nada que ver con la gente".