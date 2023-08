La camioneta vista en Centenario sería la robada en Santa Genoveva

A una semana del robo de su camioneta, una vecina neuquina no ha tenido noticias oficiales de parte de la Policía. Sin embargo para ella no hay casualidades y la camioneta que fue grabada en Centenario es la suya . Además, también la vieron por el Oeste neuquino en otro robo a una vivienda.

Ese día, en comunicación con LMNeuquén, había confiado: "Me llamó la atención porque empezó a sonar la alarma de mi auto, que es la bocina, y cuando salí corriendo que me di cuenta, no habrán sido ni dos segundos, arrancaron el auto y se fueron".