Las familias de Luciana Muñoz y Sergio Ávalos se unen para pedir justicia

No obstante, unos minutos antes, a las 17, la familia y amigos de Luciana se reunirán primero en la puerta de Ciudad Judicial, donde darán una breve conferencia de prensa.

Además, el sábado 14 se llevará a cabo en Picún Leufú -la cuna de Sergio- la habitual marcha desde la plaza de la localidad, a partir de las 11:30. Ese día oficialmente se cumplirán 22 años desde la desaparición del joven.

Dos nombres que duelen

Luciana Muñoz fue vista por última vez el 13 de julio de 2024. Los numerosos rastrillajes y operativos que se dispusieron para dar con ella no dieron resultados.

La única pieza misteriosa con la que aún cuenta la fiscalía es Maximiliano Avilés, expareja de la joven desaparecida Luciana Muñoz, quien continúa detenido en su casa por haber mentido al ser entrevistado por los investigadores.

Avilés es investigado por haber mentido en dos declaraciones que brindó en la causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz. El 24 de agosto del año pasado, fue imputado por el delito de falso testimonio -dos hechos en concurso real- en carácter de autor.

Es que, a 46 días de la desaparición, la Justicia decidió detenerlo luego de que éste dijera no haber estado con Luciana el día de la desaparición, cuando en realidad hay otros testimonios que lo complican y que dan cuenta que estuvo con la joven, discutió y la llevó a su casa. Luego la tecnología ha hecho su trabajo y lo ha ubicado en inmediaciones del lugar de la desaparición, a pesar de que él mismo no sostiene que "no la veía hace mes y medio".

Por su parte, a Sergio Ávalos se lo vio entrar al boliche Las Palmas en el bajo capitalino la madrugada del 14 de junio de 2003 y ya nada más se supo de él. Cuál fue realmente su destino solo lo saben los presuntos responsables, imputados hoy y siendo indagados por la Justicia Federal.