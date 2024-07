Plottier: cierran las matinés luego de la brutal golpiza a la nena de 13 años

Versiones cruzadas con la madre de la víctima

Ana Guerguen, dueña del comercio Other World, aseguró que hay varias equivocaciones dentro del relato de la madre de la víctima, quien esta semana salió en medios regionales a denunciar la situación. Principalmente, apuntó que es mentira que dentro del local hubo una agresión contra la nena, quien-según su madre- fue atacada cuando se separó de su grupo de amigos para ir al baño.

"Ella sintió que la agarraban de los pelos, la empujaron y le dieron la cabeza contra la pared. En esta oportunidad pudo zafarse y se acercó a una de las personas que ponen de seguridad y le dijo lo que había pasado porque de reojo vio a su agresora y vio que era una chica de unos 17 años que trabaja vendiendo las entradas ahí, pero que no debería estar con todos los más chiquitos que se van a divertir. Bueno, resulta que este guardia no hizo nada, no le brindó ninguna ayuda", relató Janet, madre de la víctima.

Pero, la dueña del comercio afirmó “no es cierto” y que “la nena jamás se dirigió a nadie porque nos hubieran comentado para sacar a esa chica”.

Por otro lado, aclaró que la chica que comenzó la agresión “tiene 16 años y no 17”. Al mismo tiempo, indicó que la edad permitida de ingreso a la matiné es de 10 a 15 años, pero que presumen que logró pasar falsificando su DNI digital.

SFP Hospital de Plottier (7).JPG Debido a las graves lesiones, la víctima fue trasladada al hospital local. Sebastian Fariña Petersen

También, negó que la agresora “sea tarjetera” sino que le habían facilitado, ocasionalmente, cinco entradas para que pudiera asistir con sus amigos.

“Por un episodio que pasó también fuera de acá la llamamos en la semana y le dijimos que si seguí así no podía ingresar más y pidió disculpas, que nunca más lo iba a hacer, y preguntó si ella podría venderles a sus amigos, a lo cual retiraba cinco entradas, más no”, expresó Guerguen.

“Eso no es ser tarjetero del lugar, es ayudar a no excluirla y no marginarla”, agregó y enfatizó que la idea era “tratar de que sea mejor y no cometa estas cosas como la del sábado pasado”.

Por último, aclaró que estuvieron a disposición desde el primer momento que tomaron conocimiento de la situación y que, incluso, ofrecieron pagarle medicamentos a la víctima para colaborar en su recuperación.

Una chica problemática

La organizadora del evento comentó que la chica que lideró la agresión ya había tenido problemas tales como peleas y ataques a otras jóvenes.

Teniendo en cuenta su conducta violenta, manifestó que hablaron con ella para que no vuelva a cometer hechos por el estilo. Sin embargo, mencionó que nunca pensaron en prohibirle la entrada al local para “no excluirla” del festejo.

Plaza San Martin Plottier 3.jpg Los episodios de violencia entre los adolescentes tuvieron lugar en la Plaza San Martín. Omar Novoa

Además, aseguraron que la golpiza habría ocurrido “en cualquier lado”, en caso de no ser a la salida de la matiné, porque el grupo que la agredió, en primer lugar, tenía pensado ir a otra fiesta a la que iba a asistir la víctima.

Peleas en la plaza central de Plottier

Los organizadores indicaron que, haciendo un recuento de los casos, fueron aproximadamente cuatro los hechos de violencia (entre agresiones y peleas) que ocurrieron a las afueras de las matinés.

Al respecto, Guerguen señaló que si fuera por ellos intervendrían en los enfrentamientos con personal de seguridad de la matiné, pero que no lo hacen porque esto les traería problemas ya que la acción corresponde a la Policía o al Municipio.

Por este motivo, indicó que debido a la falta de garantías de seguridad decidieron no continuar con las matinés, más allá que los hechos ocurran fuera de su comercio.

Acerca de esto, señaló que a partir de lo ocurrido esperan mantener un encuentro con el Intendente, Luis Bertolini, o con el jefe de la Comisaría Séptima, Félix Gómez, para trabajar en medidas que permitan cuidar la integridad física de los chicos.

Luis Bertolini- intendente Plottier.png Los organizadores del evento esperan poder mantener un encuentro con el Intendente, Luis Bertolini, para ver medidas que permitan proteger a los chicos.

Una matiné que convocaba a más de 200 chicos

Por otro lado, los organizadores explicaron que las matinés lograron un gran éxito luego de dos años de funcionamiento. Además, advirtieron que su origen tuvo lugar cuando la Policía- dos años atrás- dispersó a un grupo de adolescentes que tomaba mates en la Plaza San Martín y les pidió que “tiren el agua de los termos” bajo la sospecha de que se trataban de bebidas alcohólicas.

Tras ver esto, los organizadores consultaron a los jóvenes que había pasado, quienes les contaron el inconveniente y les dijeron angustiados que “no tenían lugar para juntarse”.

A partir de esto comenzó a gestarse la idea de las matinés, con el fin de brindarle un espacio a los chicos para que pudieran divertirse.

Luego el proyecto tomó forma y se extendió durante varios meses, convirtiéndose Other World en el único lugar de Plottier que realizaba eventos por el estilo. En promedio, apuntó que doscientos chicos asistían a las fiestas, que se realizaban cada fin de semana por medio. Incluso, señaló que la convocatoria era tal que concurrían chicos de Neuquén, Senillosa y hasta Centenario.

Por otro lado, Guerguen indicó que las matinés se festejaban en el horario 20 a 00 y que, en caso de que los chicos tuvieran que esperar a sus padres a la salida, el staff del evento se quedaba en compañía de ellos hasta que pasaran a retirarlos.

“Ellos nos decían que eran cuatro horas de diversión”, enfatizó el comentario de los chicos en sus redes sociales. También explicó que la edad permitida es entre 10 y 15 años, pero que si un chico de 12 años, por ejemplo, iba con su hermano de 9, lo dejaban pasar bajo la promesa de que se cuiden.

No venden alcohol y hay controles

También, la comerciante afirmó que dentro del local bailable no se venden bebidas alcohólicas y detalló que el personal de seguridad efectúa controles para evitar que los adolescentes ingresen con elementos no permitidos como: “un cúter”- que pasó en una ocasión- y “perfumes y bebidas”.

En tal sentido, señaló que en la barra se venden: energizantes, gaseosas, agua y aguas saborizadas. Y advirtió que, como máximo, a cada concurrente se le vende “una lata de Speed”. Al mismo tiempo, aseguró que nunca tuvieron hechos de violencia adentro de las fiestas.