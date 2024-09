San Martín de los Andes: una pelea por un partido de fútbol terminó a los tiros

El denunciante informó que minutos antes, cuando salía de su trabajo en una obra en construcción, un hombre con quien había tenido un conflicto previo relacionado a un partido de fútbol intentó enfrentarse a él, pero se retiró de inmediato. Sin embargo, poco después, el mismo individuo salió de un taller cercano y comenzó a incitar una presunta riña, pero ahora portando una presunta arma de fuego en su mano derecha, efectuando un disparo antes de retomar al interior del taller.

tiroteo sma (1).jpg

La Policía, al tomar conocimiento del hecho, arribó al lugar y localizó al presunto autor del disparo, quien salió voluntariamente del taller y tras un palpado preventivo, los efectivos hallaron un revólver presumiblemente calibre 22, con el que habría amedrentado a la víctima.

El sospechoso era un joven de 27 años, quien fue identificado, demorado y trasladado a comisaría.

La División Criminalística de Junín de los Andes realizó las pericias en la escena y secuestró el arma. Más tarde, la fiscalía de turno ordenó la detención del autor para llevarlo a una audiencia.

El hecho generó gran temor en los demás vecinos, uno de los cuales se quejó de la violencia de la que fueron testigos ante el portal Realidad Sanmartinense, al cual expresó: "Es una locura lo que vivimos. Empezó a disparar en medio del barrio en donde hay chicos jugando".

Afortunadamente, no hubo heridos.

tiroteo sma (2).jpg

Temibles amenazas y balacera contra comerciantes

Esta semana, otro hombre fue acusado en la capital neuquina y se le impuso una perimetral para proteger a una pareja de comerciantes a quienes amedrentó con amenazas y una balacera contra su local.

Según la acusación que detalló el asistente letrado Emilio Briguglio contra el sospechoso, el primer hecho ocurrió el 11 de septiembre y el segundo el 13 de septiembre, ambos del actual año.

El hecho del 11 de septiembre ocurrió alrededor de las 22, en la zona de las calles Rodhe y San Martín. Las víctimas son un varón y una mujer, que son pareja y que circulaban en su auto junto a la hija de ambos, cuando fueron encerrados por un Volkswagen Polo. De ese auto bajaron dos personas, una de ellas el acusado, y les exhibieron armas. El imputado insultó y amenazó a la pareja, pidiéndoles que bajen de su vehículo, para luego retirarse.

SFP Ciudad Judicial justica fiscalia juez abogad audiencia MPF (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

Este hecho fue denunciado por las víctimas en una comisaría y la fiscalía de Actuación Genérica allanó la vivienda del imputado en busca de armas.

Sin embargo, esto no detuvo al agresor, quien dos días después -el 13 de septiembre- amenazó por mensaje de Instagram al varón que iba en el auto junto a su pareja, con un mensaje contundente: “Más vale que me paguen la puerta que me rompieron porque los voy a hacer cagar”, le escribió.

Ese mismo día, alrededor de las 18, el acusado se dirigió al comercio de la pareja, ubicado en calle Antártida Argentina. En el lugar se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego, todas dirigidas hacia el local, fuera del cual Criminalística encontró vainas servidas, plomos y daños en los asientos y el frente del comercio.