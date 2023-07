Se define si un médico de Villa La Angostura va a juicio por mala praxis

"Iniciada la cirugía, la misma debió ser convertida a cirugía abierta por sangrado del lecho quirúrgico sin lograr hemostasia satisfactoria, falleciendo la víctima horas después debido a un shock hipovolémico como consecuencia del sangrado no limitado en contexto del procedimiento quirúrgico de extracción de la vesícula", detalló la fiscal Valeria Panozzo en audiencia.

Es que la paciente tenía antecedentes de una operación previa que suponía un riesgo para el éxito del nuevo procedimiento.

"Rumi obró con negligencia en su profesión médica, al haber realizado una incorrecta elección en el procedimiento quirúrgico a llevarse a cabo en una paciente que como antecedente tenía una cirugía de laparotomía exploratoria media abdominal superior como tratamiento por una lesión de arma blanca que le generó una laceración hepática(...) Dicho antecedente forma múltiples adherencias a nivel intra abdominal, lo que dificulta el manejo de instrumental laparoscópico, radicando aquí la contraindicación de la técnica elegida por el profesional", se indicó.

Esto es algo que debió de tenerse en cuenta, sobre todo si el médico (y otros profesionales que también podrían ser imputados) contaban con la historia clínica de la paciente -como debería ser- y además la habían sometido a estudios prequirúrgicos de rigor.

hospital Villa La Angostura Doctor Arraiz

Aunque el sangrado fue detectado durante la cirugía y frenado con distintos métodos, éstos "no fueron suficientes". Desde la finalización de la operación alrededor de ese mediodía hasta las 18, los médicos "no constataron evolución en la joven, no se realizó ninguna interconsulta y tampoco se evaluó su derivación a un centro de mayor complejidad", explicó Panozzo.

Por este motivo, consideró que Rumi incurrió en un homicidio culposo, figura por la cual lo acusó.

Es así que, finalizada la investigación, la acusación ya pidió que se celebre la audiencia de control de acusación, en la cual presentarán toda la prueba recabada y se espera que se pida la elevación del caso a juicio, dado que la familia Yanquitrul no ha informado ninguna posibilidad de acuerdo de partes.

El 11 de agosto próximo se hará la audiencia en cuestión, aunque inicialmente había sido agendada para el 6 de julio pasado, pero se postergó. Sin nuevos contratiempos, el próximo viernes 11 el juez Maximiliano Bagnat deberá decidir si envía a juicio al médico por su presunto accionar negligente.

La madre de la víctima, Cristina, habló con los medios locales y confió que exigen como familiares de Adriana que el médico “sea apartado del hospital” de Villa La Angostura y sostuvo que el acusado “jamás, ni ahora, tiene un mínimo de culpa, su soberbia lo destaca”.

“Es indignante ver que nos hablan y nos miran como si fuéramos nosotros los acusados; esperamos Justicia”, sostuvo.“Mucho dolor me causa todo esto. Ni el hospital, ni la fiscalía tienen empatía, pero andaré rota, no me callarán. Es un promesa hecha a mi hijita”, aseguró.